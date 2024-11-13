https://1prime.ru/20241113/inflyatsiya-852802332.html

Инфляция в России в октябре составила 0,75

Инфляция в России в октябре составила 0,75 - 13.11.2024, ПРАЙМ

Инфляция в России в октябре составила 0,75

Инфляция в России в октябре ускорилась до 0,75% с 0,48% в сентябре, в годовом выражении рост цен замедлился и составил 8,54% против 8,63% месяцем ранее, сообщил | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T19:34+0300

2024-11-13T19:34+0300

2024-11-13T19:34+0300

экономика

россия

инфляция в россии

росстат

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России в октябре ускорилась до 0,75% с 0,48% в сентябре, в годовом выражении рост цен замедлился и составил 8,54% против 8,63% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. "В октябре 2024 года по сравнению с сентябрем 2024 года индекс потребительских цен составил 100,75%, по сравнению с декабрем 2023 года – 106,57%", - говорится в материалах ведомства. На продовольственные товары в октябре цены выросли на 1,23% в месячном выражении против 0,34% в сентябре; в годовом - на 9,03%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,68% (на 0,62% месяцем ранее), в годовом выражении - на 5,74%. Услуги в октябре выросли в цене на 0,21% к сентябрю (против 0,51%), а к октябрю прошлого года - на 11,32%. По прогнозу Минэкономразвития, рост цен в текущем году ожидается на уровне 7,3%. ЦБ прогнозирует инфляцию в этом году на уровне 8-8,5%. На минувшей неделе вице-премьер Александр Новак говорил, что по итогам года инфляция составит 8% или чуть ниже.

https://1prime.ru/20241113/inflyatsiya-852802087.html

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россия, инфляция в россии, росстат