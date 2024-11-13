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Инфляция в России за неделю составила 0,3 процента

Инфляция в России за неделю составила 0,3 процента - 13.11.2024, ПРАЙМ

Инфляция в России за неделю составила 0,3 процента

Инфляция в России за период с 6 по 11 ноября составила 0,3%, с начала года цены выросли на 7,02%, следует из публикации Росстата. | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T19:21+0300

2024-11-13T19:21+0300

2024-11-13T19:21+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 6 по 11 ноября составила 0,3%, с начала года цены выросли на 7,02%, следует из публикации Росстата. В предыдущий отчетный период - 29 октября по 5 ноября - рост цен составил 0,19%. "За период с 6 по 11 ноября 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,30%, с начала ноября – 100,42%, с начала года – 107,02%", - говорится в документе. Рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 3,6%. В частности, огурцы подорожали на 8,8%, помидоры - на 5,9%, картофель - на 4,7%, лук - 4,6%, капуста - на 4,1%, свекла - на 2,6%, морковь - на 1,6%, бананы - на 1,1%, яблоки - на 0,4%. За период с 6 по 11 ноября подорожали: сливочное масло - на 1,2%, сыры - на 0,8%, молоко и сметана - на 0,7%, маргарин, подсолнечное масло и яйца - на 0,6%, рыба мороженая и творог - на 0,5%, соль - 0,4%, свинина, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, хлеб ржаной и пшеничный, мука, гречка и пшено - на 0,3%, говядина, сухие молочные смеси для детского питания - на 0,2%, вареные колбасы, сосиски, сардельки и печенье - на 0,1%. Снизились цены на вермишель - на 0,4%, баранину и овощные консервы для детского питания - на 0,2%, курицу, полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на сухие корма для домашних животных - на 0,4%, туалетная бумага, стиральные порошки, зубные пасты и пеленки для новорожденных - на 0,3%, зубные щетки - на 0,1%. Снизились цены на туалетное мыло - на 0,2%. Смартфоны за период с 6 по 11 ноября подорожали на 0,4%, телевизоры - на 0,1%, а электропылесосы подешевели на 0,2%. Стоимость нового отечественного автомобиля не изменилась, иностранного - снизилась на 0,1%. Бензин подорожал на 0,1%, дизельное топливо - на 0,4%. Перелет в салоне экономического класса вырос на 5,7%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, анальгин вырос в цене на 0,6%, комбинированные анальгетики и валидол - на 0,3%, корвалол и поливитамины - на 0,2%, препараты "Нимесулид" и "Ренгалин" - на 0,1%. Подешевели поливитамины - на 0,5%, аллохол - на 0,2%, мазь "Левомеколь" - на 0,1%.

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