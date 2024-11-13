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Хуснуллин оценил перспективы расширения льготной ипотеки - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Хуснуллин оценил перспективы расширения льготной ипотеки
Хуснуллин оценил перспективы расширения льготной ипотеки - 13.11.2024, ПРАЙМ
Хуснуллин оценил перспективы расширения льготной ипотеки
Льготную ипотеку пока расширять не планируется, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на конференции в Москве. | 13.11.2024, ПРАЙМ
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2024-11-13T11:38+0300
ипотека
марат хуснуллин
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Льготную ипотеку пока расширять не планируется, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на конференции в Москве. По его словам, пока льготные программы ипотеки будут работать "в точечном виде". По итогам года в правительстве будут сделаны оценки и обсудят дальнейшие шаги в этой сфере, "возможно, что-то будет донастраиваться". "Будем ждать снижения инфляции", - сказал Хуснуллин. При этом вице-премьер отметил, что ипотечникам, уже взявшим льготные кредиты, беспокоиться не о чем. "Все взятые на себя обязательства государство выполнит", - пообещал он. Хуснуллин пояснил, что ставки для таких людей останутся неизменными до конца срока кредита. "Но для нас это очень непростое решение", - подчеркнул он, уточнив, что это очень дорого обходится бюджету.
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ипотека, марат хуснуллин
ипотека, Марат Хуснуллин
11:37 13.11.2024 (обновлено: 11:38 13.11.2024)
 
Хуснуллин оценил перспективы расширения льготной ипотеки

Хуснуллин: льготную ипотеку пока расширять не планируется

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПлатеж по кредиту
Платеж по кредиту - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Льготную ипотеку пока расширять не планируется, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на конференции в Москве.
По его словам, пока льготные программы ипотеки будут работать "в точечном виде". По итогам года в правительстве будут сделаны оценки и обсудят дальнейшие шаги в этой сфере, "возможно, что-то будет донастраиваться".
"Будем ждать снижения инфляции", - сказал Хуснуллин.
При этом вице-премьер отметил, что ипотечникам, уже взявшим льготные кредиты, беспокоиться не о чем. "Все взятые на себя обязательства государство выполнит", - пообещал он.
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Хуснуллин пояснил, что ставки для таких людей останутся неизменными до конца срока кредита. "Но для нас это очень непростое решение", - подчеркнул он, уточнив, что это очень дорого обходится бюджету.
 
ипотекаМарат Хуснуллин
 
 
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