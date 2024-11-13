https://1prime.ru/20241113/ipoteka-852785974.html
Хуснуллин оценил перспективы расширения льготной ипотеки
Хуснуллин оценил перспективы расширения льготной ипотеки - 13.11.2024, ПРАЙМ
Хуснуллин оценил перспективы расширения льготной ипотеки
Льготную ипотеку пока расширять не планируется, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на конференции в Москве. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T11:37+0300
2024-11-13T11:37+0300
2024-11-13T11:38+0300
ипотека
марат хуснуллин
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/47/841324767_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_994d80918ed5b70093b4807659ae7269.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Льготную ипотеку пока расширять не планируется, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на конференции в Москве. По его словам, пока льготные программы ипотеки будут работать "в точечном виде". По итогам года в правительстве будут сделаны оценки и обсудят дальнейшие шаги в этой сфере, "возможно, что-то будет донастраиваться". "Будем ждать снижения инфляции", - сказал Хуснуллин. При этом вице-премьер отметил, что ипотечникам, уже взявшим льготные кредиты, беспокоиться не о чем. "Все взятые на себя обязательства государство выполнит", - пообещал он. Хуснуллин пояснил, что ставки для таких людей останутся неизменными до конца срока кредита. "Но для нас это очень непростое решение", - подчеркнул он, уточнив, что это очень дорого обходится бюджету.
https://1prime.ru/20241113/gref-852785687.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/47/841324767_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_424bdb44e15680f524fa8c91eb4c573a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ипотека, марат хуснуллин
Хуснуллин оценил перспективы расширения льготной ипотеки
Хуснуллин: льготную ипотеку пока расширять не планируется
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Льготную ипотеку пока расширять не планируется, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на конференции в Москве.
По его словам, пока льготные программы ипотеки будут работать "в точечном виде". По итогам года в правительстве будут сделаны оценки и обсудят дальнейшие шаги в этой сфере, "возможно, что-то будет донастраиваться".
"Будем ждать снижения инфляции", - сказал Хуснуллин.
При этом вице-премьер отметил, что ипотечникам, уже взявшим льготные кредиты, беспокоиться не о чем. "Все взятые на себя обязательства государство выполнит", - пообещал он.
Греф рассказал, без чего нельзя победить в борьбе с хакерами
Хуснуллин пояснил, что ставки для таких людей останутся неизменными до конца срока кредита. "Но для нас это очень непростое решение", - подчеркнул он, уточнив, что это очень дорого обходится бюджету.