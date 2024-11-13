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Хуснуллин оценил перспективы расширения льготной ипотеки

Хуснуллин оценил перспективы расширения льготной ипотеки - 13.11.2024, ПРАЙМ

Хуснуллин оценил перспективы расширения льготной ипотеки

Льготную ипотеку пока расширять не планируется, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на конференции в Москве. | 13.11.2024, ПРАЙМ

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ипотека

марат хуснуллин

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Льготную ипотеку пока расширять не планируется, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на конференции в Москве. По его словам, пока льготные программы ипотеки будут работать "в точечном виде". По итогам года в правительстве будут сделаны оценки и обсудят дальнейшие шаги в этой сфере, "возможно, что-то будет донастраиваться". "Будем ждать снижения инфляции", - сказал Хуснуллин. При этом вице-премьер отметил, что ипотечникам, уже взявшим льготные кредиты, беспокоиться не о чем. "Все взятые на себя обязательства государство выполнит", - пообещал он. Хуснуллин пояснил, что ставки для таких людей останутся неизменными до конца срока кредита. "Но для нас это очень непростое решение", - подчеркнул он, уточнив, что это очень дорого обходится бюджету.

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ипотека, марат хуснуллин