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Постпредство России при ЕС: Каллас продолжит "крестовый поход" Борреля - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Постпредство России при ЕС: Каллас продолжит "крестовый поход" Борреля
Постпредство России при ЕС: Каллас продолжит "крестовый поход" Борреля - 13.11.2024, ПРАЙМ
Постпредство России при ЕС: Каллас продолжит "крестовый поход" Борреля
Кандидат на пост главы евродипломатии Кая Каллас планирует продолжить политику своего предшественника Жозепа Борреля в отношении России. Об этом агентству РИА... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T09:50+0300
2024-11-13T09:50+0300
политика
россия
ес
кая каллас
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Кандидат на пост главы евродипломатии Кая Каллас планирует продолжить политику своего предшественника Жозепа Борреля в отношении России. Об этом агентству РИА Новости рассказали в российском постпредстве при Евросоюзе."Выдвижение Каллас на должность главы евродипломатии выглядит закономерным: Евросоюз осознанно избрал путь долгосрочной конфронтации с нашей страной, и бывшая премьер-министр Эстонии является наилучшим воплощением антироссийского курса Брюсселя. Безусловно, она достойно примет от Жозепа Борреля эстафету в "крестовом походе" против России. В своем выступлении перед евродепутатами К.Каллас дала понять, что все имеющиеся в распоряжении ЕС ресурсы должны быть по-прежнему брошены на поддержку Украины и на нанесение нам "стратегического поражения", - сказано в сообщении диппредставительства.Кандидатура Калласа была утверждена главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а новый состав Еврокомиссии вступит в силу с 1 декабря.Ранее Каллас не смогла объяснить свое высказывание о необходимости "обеспечить победу Украины" и достичь "справедливого мира". Кроме того, она не ответила на вопрос о том, осознает ли опасность конфронтационной политики, которая может привести к такому миру.
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россия, ес, кая каллас
Политика, РОССИЯ, ЕС, Кая Каллас
09:50 13.11.2024
 
Постпредство России при ЕС: Каллас продолжит "крестовый поход" Борреля

Постпредство РФ при ЕС: Каллас продолжит "крестовый поход" Борреля против России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Кандидат на пост главы евродипломатии Кая Каллас планирует продолжить политику своего предшественника Жозепа Борреля в отношении России. Об этом агентству РИА Новости рассказали в российском постпредстве при Евросоюзе.
"Выдвижение Каллас на должность главы евродипломатии выглядит закономерным: Евросоюз осознанно избрал путь долгосрочной конфронтации с нашей страной, и бывшая премьер-министр Эстонии является наилучшим воплощением антироссийского курса Брюсселя. Безусловно, она достойно примет от Жозепа Борреля эстафету в "крестовом походе" против России. В своем выступлении перед евродепутатами К.Каллас дала понять, что все имеющиеся в распоряжении ЕС ресурсы должны быть по-прежнему брошены на поддержку Украины и на нанесение нам "стратегического поражения", - сказано в сообщении диппредставительства.
Кандидатура Калласа была утверждена главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а новый состав Еврокомиссии вступит в силу с 1 декабря.
Ранее Каллас не смогла объяснить свое высказывание о необходимости "обеспечить победу Украины" и достичь "справедливого мира". Кроме того, она не ответила на вопрос о том, осознает ли опасность конфронтационной политики, которая может привести к такому миру.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
Каллас пообещала противостоять России на посту главы евродипломатии
Вчера, 11:49
 
ПолитикаРОССИЯЕСКая Каллас
 
 
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