https://1prime.ru/20241113/kallas-852782719.html

Постпредство России при ЕС: Каллас продолжит "крестовый поход" Борреля

Постпредство России при ЕС: Каллас продолжит "крестовый поход" Борреля - 13.11.2024, ПРАЙМ

Постпредство России при ЕС: Каллас продолжит "крестовый поход" Борреля

Кандидат на пост главы евродипломатии Кая Каллас планирует продолжить политику своего предшественника Жозепа Борреля в отношении России. Об этом агентству РИА... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T09:50+0300

2024-11-13T09:50+0300

2024-11-13T09:50+0300

политика

россия

ес

кая каллас

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Кандидат на пост главы евродипломатии Кая Каллас планирует продолжить политику своего предшественника Жозепа Борреля в отношении России. Об этом агентству РИА Новости рассказали в российском постпредстве при Евросоюзе."Выдвижение Каллас на должность главы евродипломатии выглядит закономерным: Евросоюз осознанно избрал путь долгосрочной конфронтации с нашей страной, и бывшая премьер-министр Эстонии является наилучшим воплощением антироссийского курса Брюсселя. Безусловно, она достойно примет от Жозепа Борреля эстафету в "крестовом походе" против России. В своем выступлении перед евродепутатами К.Каллас дала понять, что все имеющиеся в распоряжении ЕС ресурсы должны быть по-прежнему брошены на поддержку Украины и на нанесение нам "стратегического поражения", - сказано в сообщении диппредставительства.Кандидатура Калласа была утверждена главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а новый состав Еврокомиссии вступит в силу с 1 декабря.Ранее Каллас не смогла объяснить свое высказывание о необходимости "обеспечить победу Украины" и достичь "справедливого мира". Кроме того, она не ответила на вопрос о том, осознает ли опасность конфронтационной политики, которая может привести к такому миру.

https://1prime.ru/20241112/kallas-852757282.html

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россия, ес, кая каллас