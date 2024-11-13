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Названо имя кандидата на пост спецпосланника США для переговоров по Украине - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Названо имя кандидата на пост спецпосланника США для переговоров по Украине
Названо имя кандидата на пост спецпосланника США для переговоров по Украине - 13.11.2024, ПРАЙМ
Названо имя кандидата на пост спецпосланника США для переговоров по Украине
Основным кандидатом на должность специального посланника по Украине для проведения переговоров об окончании конфликта от выигравшего президентские выборы в США... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T20:50+0300
2024-11-13T20:57+0300
политика
сша
дональд трамп
украина
переговоры
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Основным кандидатом на должность специального посланника по Украине для проведения переговоров об окончании конфликта от выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа является дипломат Брайан Хук. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники. Отмечается, что с сентября 2018 года по август 2020 года Хук являлся спецпредставителем США по Ирану, а также старшим советником по политике госсекретаря Майка Помпео. По данным издания, в 2021 году Хук присоединился к Cerberus Capital Management в качестве вице-председателя по глобальным инвестициям. Также он является адъюнкт-профессором Стэнфордской школы государственной политики университета Дьюка, сообщило "Зеркало недели".
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сша, дональд трамп, украина, переговоры
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, переговоры
20:50 13.11.2024 (обновлено: 20:57 13.11.2024)
 
Названо имя кандидата на пост спецпосланника США для переговоров по Украине

"Зеркало недели": дипломат Брайан Хук может стать спецпосланником США по Украине

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Основным кандидатом на должность специального посланника по Украине для проведения переговоров об окончании конфликта от выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа является дипломат Брайан Хук. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники.
Отмечается, что с сентября 2018 года по август 2020 года Хук являлся спецпредставителем США по Ирану, а также старшим советником по политике госсекретаря Майка Помпео.
По данным издания, в 2021 году Хук присоединился к Cerberus Capital Management в качестве вице-председателя по глобальным инвестициям. Также он является адъюнкт-профессором Стэнфордской школы государственной политики университета Дьюка, сообщило "Зеркало недели".
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ПолитикаСШАДональд ТрампУКРАИНАпереговоры
 
 
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