https://1prime.ru/20241113/kandidat-852806036.html

Названо имя кандидата на пост спецпосланника США для переговоров по Украине

Названо имя кандидата на пост спецпосланника США для переговоров по Украине - 13.11.2024, ПРАЙМ

Названо имя кандидата на пост спецпосланника США для переговоров по Украине

Основным кандидатом на должность специального посланника по Украине для проведения переговоров об окончании конфликта от выигравшего президентские выборы в США... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T20:50+0300

2024-11-13T20:50+0300

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политика

сша

дональд трамп

украина

переговоры

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Основным кандидатом на должность специального посланника по Украине для проведения переговоров об окончании конфликта от выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа является дипломат Брайан Хук. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники. Отмечается, что с сентября 2018 года по август 2020 года Хук являлся спецпредставителем США по Ирану, а также старшим советником по политике госсекретаря Майка Помпео. По данным издания, в 2021 году Хук присоединился к Cerberus Capital Management в качестве вице-председателя по глобальным инвестициям. Также он является адъюнкт-профессором Стэнфордской школы государственной политики университета Дьюка, сообщило "Зеркало недели".

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сша, дональд трамп, украина, переговоры