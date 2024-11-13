https://1prime.ru/20241113/kandidat-852806036.html
Названо имя кандидата на пост спецпосланника США для переговоров по Украине
Названо имя кандидата на пост спецпосланника США для переговоров по Украине - 13.11.2024, ПРАЙМ
Названо имя кандидата на пост спецпосланника США для переговоров по Украине
Основным кандидатом на должность специального посланника по Украине для проведения переговоров об окончании конфликта от выигравшего президентские выборы в США... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T20:50+0300
2024-11-13T20:50+0300
2024-11-13T20:57+0300
политика
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Основным кандидатом на должность специального посланника по Украине для проведения переговоров об окончании конфликта от выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа является дипломат Брайан Хук. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники. Отмечается, что с сентября 2018 года по август 2020 года Хук являлся спецпредставителем США по Ирану, а также старшим советником по политике госсекретаря Майка Помпео. По данным издания, в 2021 году Хук присоединился к Cerberus Capital Management в качестве вице-председателя по глобальным инвестициям. Также он является адъюнкт-профессором Стэнфордской школы государственной политики университета Дьюка, сообщило "Зеркало недели".
https://1prime.ru/20241113/raskhody-852798547.html
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сша, дональд трамп, украина, переговоры
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, переговоры
Названо имя кандидата на пост спецпосланника США для переговоров по Украине
"Зеркало недели": дипломат Брайан Хук может стать спецпосланником США по Украине
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Основным кандидатом на должность специального посланника по Украине для проведения переговоров об окончании конфликта от выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа является дипломат Брайан Хук. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники.
Отмечается, что с сентября 2018 года по август 2020 года Хук являлся спецпредставителем США по Ирану, а также старшим советником по политике госсекретаря Майка Помпео.
По данным издания, в 2021 году Хук присоединился к Cerberus Capital Management в качестве вице-председателя по глобальным инвестициям. Также он является адъюнкт-профессором Стэнфордской школы государственной политики университета Дьюка, сообщило "Зеркало недели".
Оставит без всего. На Западе раскрыли, чем план Трампа по Украине грозит ЕС