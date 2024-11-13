https://1prime.ru/20241113/kiberataka-852806521.html

В РФ зафиксировали четырехкратный рост числа кибератак на онлайн-ритейл

В РФ зафиксировали четырехкратный рост числа кибератак на онлайн-ритейл - 13.11.2024, ПРАЙМ

В РФ зафиксировали четырехкратный рост числа кибератак на онлайн-ритейл

Число кибератак на онлайн-ритейл в России за неделю перед распродажей 11.11 подскочило в 4 раза по сравнению с предыдущей неделей, рассказал РИА Новости... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T21:05+0300

2024-11-13T21:05+0300

2024-11-13T21:05+0300

россия

кибератаки

онлайн-торговля

хакеры

распродажа

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Число кибератак на онлайн-ритейл в России за неделю перед распродажей 11.11 подскочило в 4 раза по сравнению с предыдущей неделей, рассказал РИА Новости руководитель направлений WAF и Anti-DDoS ГК "Солар" Алексей Пашков. "По данным экспертов "Солара", в начале ноября в преддверии распродаж 11.11. увеличилось количество веб-атак на интернет-магазины. Начиная с 4 ноября число веб-атак выросло в четыре раза в сравнении с показателями неделей ранее", - сказал Пашков. Он отметил, что число атак достигало 30-40 тысяч в час. Атаки на сайты онлайн-торговли, по данным "Солара", длились до 12 ноября включительно. По словам Пашкова, в большинстве веб-атак злоумышленники искали уязвимости в сайтах, стремясь полностью остановить онлайн-продажи и оказать негативное влияние на бизнес. "В целом показатели этого года сопоставимы со статистикой веб-атак на онлайн-ритейл в прошлом году. Сфере услуг и ритейлу мы настоятельно рекомендуем настроить защиту на уровне приложений посредством Web Application Firewall, который включает в себя защиту от DDoS-атак уровня приложений, от ботов и от целевых атак хакеров", - резюмировал эксперт.

https://1prime.ru/20241112/marketpleys-852766679.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кибератаки, онлайн-торговля, хакеры, распродажа