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В РФ зафиксировали четырехкратный рост числа кибератак на онлайн-ритейл - 13.11.2024, ПРАЙМ
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В РФ зафиксировали четырехкратный рост числа кибератак на онлайн-ритейл
В РФ зафиксировали четырехкратный рост числа кибератак на онлайн-ритейл - 13.11.2024, ПРАЙМ
В РФ зафиксировали четырехкратный рост числа кибератак на онлайн-ритейл
Число кибератак на онлайн-ритейл в России за неделю перед распродажей 11.11 подскочило в 4 раза по сравнению с предыдущей неделей, рассказал РИА Новости... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T21:05+0300
2024-11-13T21:05+0300
россия
кибератаки
онлайн-торговля
хакеры
распродажа
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Число кибератак на онлайн-ритейл в России за неделю перед распродажей 11.11 подскочило в 4 раза по сравнению с предыдущей неделей, рассказал РИА Новости руководитель направлений WAF и Anti-DDoS ГК "Солар" Алексей Пашков. "По данным экспертов "Солара", в начале ноября в преддверии распродаж 11.11. увеличилось количество веб-атак на интернет-магазины. Начиная с 4 ноября число веб-атак выросло в четыре раза в сравнении с показателями неделей ранее", - сказал Пашков. Он отметил, что число атак достигало 30-40 тысяч в час. Атаки на сайты онлайн-торговли, по данным "Солара", длились до 12 ноября включительно. По словам Пашкова, в большинстве веб-атак злоумышленники искали уязвимости в сайтах, стремясь полностью остановить онлайн-продажи и оказать негативное влияние на бизнес. "В целом показатели этого года сопоставимы со статистикой веб-атак на онлайн-ритейл в прошлом году. Сфере услуг и ритейлу мы настоятельно рекомендуем настроить защиту на уровне приложений посредством Web Application Firewall, который включает в себя защиту от DDoS-атак уровня приложений, от ботов и от целевых атак хакеров", - резюмировал эксперт.
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россия, кибератаки, онлайн-торговля, хакеры, распродажа
РОССИЯ, кибератаки, онлайн-торговля, хакеры, распродажа
21:05 13.11.2024
 
В РФ зафиксировали четырехкратный рост числа кибератак на онлайн-ритейл

"Солар": число кибератак на онлайн-ритейл в РФ перед 11.11 выросло в четыре раза

© fotolia.com / momiusПокупки в интернете
Покупки в интернете - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© fotolia.com / momius
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Число кибератак на онлайн-ритейл в России за неделю перед распродажей 11.11 подскочило в 4 раза по сравнению с предыдущей неделей, рассказал РИА Новости руководитель направлений WAF и Anti-DDoS ГК "Солар" Алексей Пашков.
"По данным экспертов "Солара", в начале ноября в преддверии распродаж 11.11. увеличилось количество веб-атак на интернет-магазины. Начиная с 4 ноября число веб-атак выросло в четыре раза в сравнении с показателями неделей ранее", - сказал Пашков.
Он отметил, что число атак достигало 30-40 тысяч в час. Атаки на сайты онлайн-торговли, по данным "Солара", длились до 12 ноября включительно.
По словам Пашкова, в большинстве веб-атак злоумышленники искали уязвимости в сайтах, стремясь полностью остановить онлайн-продажи и оказать негативное влияние на бизнес.
"В целом показатели этого года сопоставимы со статистикой веб-атак на онлайн-ритейл в прошлом году. Сфере услуг и ритейлу мы настоятельно рекомендуем настроить защиту на уровне приложений посредством Web Application Firewall, который включает в себя защиту от DDoS-атак уровня приложений, от ботов и от целевых атак хакеров", - резюмировал эксперт.
Покупки в интернете - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
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Вчера, 15:30
 
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