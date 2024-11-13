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В ВТБ рассказали о рекордном количестве новых клиентов в 2024 году

В ВТБ рассказали о рекордном количестве новых клиентов в 2024 году - 13.11.2024, ПРАЙМ

В ВТБ рассказали о рекордном количестве новых клиентов в 2024 году

Число активных розничных клиентов ВТБ в январе-октябре 2024 года увеличилось на рекордные для банка 3,75 миллиона человек и превысило 23 миллиона клиентов,... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T08:05+0300

2024-11-13T08:05+0300

2024-11-13T08:06+0300

втб

клиенты

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Число активных розничных клиентов ВТБ в январе-октябре 2024 года увеличилось на рекордные для банка 3,75 миллиона человек и превысило 23 миллиона клиентов, сообщила РИА Новости пресс-служба кредитной организации. "С января по октябрь включительно число активных розничных клиентов ВТБ выросло на рекордные в истории банка 3,75 миллиона, превысило 23 миллиона человек. По этому показателю банк в очередной раз опередил крупнейшего игрока на рынке", - сообщила пресс-служба. По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, которые приводятся в сообщении, в этом году конкуренция на розничном рынке обострилась после снятия всех барьеров для свободного перевода средств. Он подчеркнул, что клиенты выбирают банки с высокими ставками по депозитам, удобными онлайн-сервисами, доступной сетью и выгодными партнерскими предложениями. "В среднем в кармане у одного россиянина сегодня 2-3 карты разных банков, и наша задача – быть самым востребованным из них. В этом году мы покажем рекордный прирост по числу новых клиентов, чтобы по итогам 2026 года достичь нашей стратегической цели и стать ежедневным банком для 35 миллионов россиян", — цитирует топ-менеджера пресс-служба банка. Горшков пояснил, что рост активных розничных клиентов банка обусловлен несколькими факторами. Так, например, более 7 миллионов клиентов ВТБ разместили свои средства на депозиты или накопительные счета, каждый третий клиент ВТБ сегодня – вкладчик. По его словам, более 20 миллионов человек пользуются "ВТБ Онлайн", ежемесячная аудитория цифровых сервисов выросла на треть за год. Ежемесячный объем входящих Me2Me-переводов в ВТБ по СБП составляет порядка 400–500 миллиардов рублей. Также он напомнил, что более 2 миллионов клиентов "Открытия" в 2023-2024 годах перешли на обслуживание в ВТБ. Кроме того, в сообщении отмечается, что банк активно развивает новые продукты, которые также влияют на переход клиентов в ВТБ. Например, в числе таких нововведений указывается запуск выездного канала доставки розничных продуктов, сегодня его охват превысил 111 миллионов клиентов, а также, в частности, запуск оплаты с помощью ВТБ-PAY и универсального QR-кода, применение искусственного интеллекта в чат-боте.

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