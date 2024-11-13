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"На самом деле процветает": Западу рассказали неожиданную правду о России

"На самом деле процветает": Западу рассказали неожиданную правду о России - 13.11.2024, ПРАЙМ

"На самом деле процветает": Западу рассказали неожиданную правду о России

Российская экономика справилась с давлением санкций. Британский военный аналитик Александр Меркурис призвал Запад признать бесполезность ограничений и... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T09:18+0300

2024-11-13T09:18+0300

2024-11-13T11:02+0300

экономика

россия

санкции против рф

запад

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российская экономика справилась с давлением санкций. Британский военный аналитик Александр Меркурис призвал Запад признать бесполезность ограничений и прекратить ожидать крах системы. О том, как Москва смогла устоять под усиливающимся давлением недружественных государств, рассказала Елена Савельева новостному агентству РИА Новости.Так, Меркурис объяснил, что экономика России, несмотря на распространенное мнение о ее "застоялости" и неповоротливости, продолжает развиваться и подстраиваться под текущие реалии. Важную роль здесь играет бурное развитие собственного производства, отметил эксперт.В рамках огромного количества рестрикций со стороны бывших партнеров страна была вынуждена переориентироваться на собственное производство и ввести импортозамещение. При этом российские компании успешно взяли на себя функции ушедшего из страны бизнеса.Меркурис отметил и государственную поддержку ключевых отраслей - сельского хозяйства, IT и машиностроения, которая поспособствовала повышению конкурентоспособности отечественных предприятий, а также ослаблению зависимости от импорта и появлению новых рабочих мест. О позитивных тенденция в экономике свидетельствуют и прогнозы Банка России на 2025 года. "Экономический рост продолжится, в том числе за счет роста производственных возможностей экономики, на основе того значительного роста инвестиций, который произошел в 2023-2024-м", - заявлял зампред регулятора Алексей Заботкин.

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россия, санкции против рф, запад