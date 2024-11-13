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СМИ: в ЕС принимают идею о завершении украинского конфликта переговорами

СМИ: в ЕС принимают идею о завершении украинского конфликта переговорами - 13.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: в ЕС принимают идею о завершении украинского конфликта переговорами

Союзники Киева из Европы все сильнее примиряются с идеей, что украинский конфликт завершится только путем переговоров с Россией, пишет издание Washington Post. | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T17:25+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Союзники Киева из Европы все сильнее примиряются с идеей, что украинский конфликт завершится только путем переговоров с Россией, пишет издание Washington Post. "Среди европейских союзников Украины наблюдается тихий, но растущий сдвиг в сторону того, что война с Россией закончится только путем переговоров между Киевом и Москвой, предполагающих уступки украинской территории", — сказано в публикации. Авторы публикации также отметили, что в Европе обсуждения данного вопроса за закрытыми дверями также "подогреваются" мрачной ситуацией на поле боя и тревогой по поводу сокращения финансирования из США. Кроме того, в материале говорится, что европейские чиновники и представители НАТО признают, что разговоры о территориальных уступках уже не вызывают такое число вопросов, как раньше. Экс-помощник генсека НАТО Камиль Гранд при этом заявил, что "существует 50 оттенков серого" среди европейских мнений о том, как должны проходить переговоры, пишет издание. В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта. Он заявлял, что Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов РФ. Кроме того, он добавил, что Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в Североатлантический альянс, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций против РФ. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения РФ по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Киевом Москва не будет.

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