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США, Канада и Финляндия расширят производство арктических ледоколов - 13.11.2024, ПРАЙМ
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США, Канада и Финляндия расширят производство арктических ледоколов
США, Канада и Финляндия расширят производство арктических ледоколов - 13.11.2024, ПРАЙМ
США, Канада и Финляндия расширят производство арктических ледоколов
США, Канада и Финляндия подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в производстве арктических и полярных ледоколов,... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T18:08+0300
2024-11-13T18:09+0300
сша
финляндия
ледоколы
арктика
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. США, Канада и Финляндия подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в производстве арктических и полярных ледоколов, заявил в среду советник по национальной безопасности Джейк Салливан. "Это партнерство способствует укреплению нашей национальной безопасности и обеспечивает мирное и конструктивное сотрудничество в полярных и арктических регионах", - говорится в заявлении, которое обнародовал Белый дом. Соглашение предполагает обмен знаниями, информацией и ресурсами для ускорения производства судов, что, по словам Салливана, укрепит международное регулирование и безопасность в регионе, а также создаст устойчивую и конкурентоспособную судостроительную отрасль. Партнерство было анонсировано в июле этого года и нацелено на удовлетворение национального и глобального спроса на эти важные морские активы, подчеркнул советник.
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сша, финляндия, ледоколы, арктика
США, ФИНЛЯНДИЯ, ледоколы, АРКТИКА
18:08 13.11.2024 (обновлено: 18:09 13.11.2024)
 
США, Канада и Финляндия расширят производство арктических ледоколов

США, Канада и Финляндия подписали меморандум о постройке арктических ледоколов

© Фото : NASA Goddard Space Flight Center!Таяние льда в Арктике. 12 июля 2011
!Таяние льда в Арктике. 12 июля 2011 - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© Фото : NASA Goddard Space Flight Center
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. США, Канада и Финляндия подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в производстве арктических и полярных ледоколов, заявил в среду советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Это партнерство способствует укреплению нашей национальной безопасности и обеспечивает мирное и конструктивное сотрудничество в полярных и арктических регионах", - говорится в заявлении, которое обнародовал Белый дом.
Соглашение предполагает обмен знаниями, информацией и ресурсами для ускорения производства судов, что, по словам Салливана, укрепит международное регулирование и безопасность в регионе, а также создаст устойчивую и конкурентоспособную судостроительную отрасль.
Партнерство было анонсировано в июле этого года и нацелено на удовлетворение национального и глобального спроса на эти важные морские активы, подчеркнул советник.
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17:49
 
СШАФИНЛЯНДИЯледоколыАРКТИКА
 
 
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