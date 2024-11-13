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Левитин призвал создать оператора балкерного флота для Севморпути
Левитин призвал создать оператора балкерного флота для Севморпути - 13.11.2024, ПРАЙМ
Левитин призвал создать оператора балкерного флота для Севморпути
Необходимо создать оператора балкерного флота для обеспечения международного транзита по Северному морском пути, посодействовать в решении задачи могла бы... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T20:08+0300
2024-11-13T20:08+0300
2024-11-13T20:08+0300
экономика
россия
севморпуть
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игорь левитин
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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Необходимо создать оператора балкерного флота для обеспечения международного транзита по Северному морском пути, посодействовать в решении задачи могла бы госкорпорация "Росатом", заявил советник президента РФ, зампредседателя Морской коллегии РФ Игорь Левитин. В среду в Москве под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса прошло первое заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика". "Наша задача на этом этапе - сделать перевозчика с балкерным флотом, контейнеровозами. И сегодня есть вся возможность, потому что у "Росатома" есть сегодня ряд крупных логистических компаний, которые могут стать основой и создать компанию, которая могла бы эти грузы перевозить", - сказал Левитин, выступая на заседании. Другой важнейшей задачей, работающей на престиж страны, он назвал обеспечение международного транзита по Северному морском пути. "Я сказал о том, что на сегодня есть суда для перевозки углеводородов, но нет балкерного флота ледового класса и контейнеровозов. Поэтому здесь вопрос открыт. Мы работаем с нашими иностранными партнерами... "Росатом" имеет транспортно-логистические компании, которые могли выступить пилотным проектом по строительству судов ледового класса", - пояснил Левитин журналистам после заседания.
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россия, севморпуть, флот, игорь левитин
Экономика, РОССИЯ, Севморпуть, флот, Игорь Левитин
Левитин призвал создать оператора балкерного флота для Севморпути
Левитин заявил, что нужно создать оператора балкерного флота для Севморпути
МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Необходимо создать оператора балкерного флота для обеспечения международного транзита по Северному морском пути, посодействовать в решении задачи могла бы госкорпорация "Росатом", заявил советник президента РФ, зампредседателя Морской коллегии РФ Игорь Левитин.
В среду в Москве под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса прошло первое заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика".
"Наша задача на этом этапе - сделать перевозчика с балкерным флотом, контейнеровозами. И сегодня есть вся возможность, потому что у "Росатома" есть сегодня ряд крупных логистических компаний, которые могут стать основой и создать компанию, которая могла бы эти грузы перевозить", - сказал Левитин, выступая на заседании.
Другой важнейшей задачей, работающей на престиж страны, он назвал обеспечение международного транзита по Северному морском пути.
"Я сказал о том, что на сегодня есть суда для перевозки углеводородов, но нет балкерного флота ледового класса и контейнеровозов. Поэтому здесь вопрос открыт. Мы работаем с нашими иностранными партнерами... "Росатом" имеет транспортно-логистические компании, которые могли выступить пилотным проектом по строительству судов ледового класса", - пояснил Левитин журналистам после заседания.
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