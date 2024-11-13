https://1prime.ru/20241113/lovushka-852807663.html

"Ложь поверх лжи": на Западе рассказали о новой ловушке для Зеленского

"Ложь поверх лжи": на Западе рассказали о новой ловушке для Зеленского - 13.11.2024, ПРАЙМ

"Ложь поверх лжи": на Западе рассказали о новой ловушке для Зеленского

Положение ВСУ на фронте выглядит очень плохо, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Duran. | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T23:40+0300

2024-11-13T23:40+0300

2024-11-13T23:50+0300

политика

украина

владимир зеленский

всу

сво

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_80667ffa9dc61e346627a14f959cebca.jpg

МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Положение ВСУ на фронте выглядит очень плохо, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Duran.По его словам, Владимир Зеленский "возводит ложь поверх лжи, историю над историей, и это загнало его в ловушку" в Курской области. При этом в Донбассе "все просто рушится, и рушится намного быстрее, чем кто-либо ожидал", добавил эксперт.Меркурис полагает, что продвижение Вооруженных сил РФ ускоряется и набирает обороты. После взятия Курахово они будут контролировать огромный "пояс" территории и окажутся в очень сильной позиции, чтобы начать окружение Красноармейска (Покровска), добавил он.

https://1prime.ru/20241113/bomba-852806922.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, всу, сво