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"Ложь поверх лжи": на Западе рассказали о новой ловушке для Зеленского
"Ложь поверх лжи": на Западе рассказали о новой ловушке для Зеленского - 13.11.2024, ПРАЙМ
"Ложь поверх лжи": на Западе рассказали о новой ловушке для Зеленского
Положение ВСУ на фронте выглядит очень плохо, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Duran. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T23:40+0300
2024-11-13T23:40+0300
2024-11-13T23:50+0300
политика
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Положение ВСУ на фронте выглядит очень плохо, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Duran.По его словам, Владимир Зеленский "возводит ложь поверх лжи, историю над историей, и это загнало его в ловушку" в Курской области. При этом в Донбассе "все просто рушится, и рушится намного быстрее, чем кто-либо ожидал", добавил эксперт.Меркурис полагает, что продвижение Вооруженных сил РФ ускоряется и набирает обороты. После взятия Курахово они будут контролировать огромный "пояс" территории и окажутся в очень сильной позиции, чтобы начать окружение Красноармейска (Покровска), добавил он.
https://1prime.ru/20241113/bomba-852806922.html
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, СВО
"Ложь поверх лжи": на Западе рассказали о новой ловушке для Зеленского
Аналитик Меркурис: ложь Зеленского загнала его в ловушку в Курской области
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ.
Положение ВСУ на фронте выглядит очень плохо, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала
Duran.
По его словам, Владимир Зеленский "возводит ложь поверх лжи, историю над историей, и это загнало его в ловушку" в Курской области. При этом в Донбассе "все просто рушится, и рушится намного быстрее, чем кто-либо ожидал", добавил эксперт.
Меркурис полагает, что продвижение Вооруженных сил РФ ускоряется и набирает обороты. После взятия Курахово они будут контролировать огромный "пояс" территории и окажутся в очень сильной позиции, чтобы начать окружение Красноармейска (Покровска), добавил он.
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