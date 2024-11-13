https://1prime.ru/20241113/makron-852794283.html

Макрон выступит на открытии Нотр-Дама на паперти, пишут СМИ

Макрон выступит на открытии Нотр-Дама на паперти, пишут СМИ - 13.11.2024, ПРАЙМ

Макрон выступит на открытии Нотр-Дама на паперти, пишут СМИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон после критики общества выступит на открытии Нотр-Дама на паперти, а не в соборе, передает Agence France Press. | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T15:24+0300

2024-11-13T15:24+0300

2024-11-13T15:24+0300

франция

эммануэль макрон

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Президент Франции Эмманюэль Макрон после критики общества выступит на открытии Нотр-Дама на паперти, а не в соборе, передает Agence France Press."В Елисейском дворце заверили, что в конечном итоге было решено, что он (Макрон – ред.) произнесет вместо этого "довольно короткую речь" на паперти", - отметили в агентстве.Отмечается, что французская общественность высказала сильную критику по поводу предполагаемой речи президента в соборе, так как считали, что это неприемлемо и нарушает принцип отделения церкви от государства.Также отмечается, что Макрон посетит строительную площадку Нотр-Дама перед его открытием и произнесет речь внутри собора, где он поблагодарит всех, кто принимал участие в его восстановлении.

https://1prime.ru/20241106/makron-852653074.html

франция

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франция, эммануэль макрон