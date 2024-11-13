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Макрон выступит на открытии Нотр-Дама на паперти, пишут СМИ - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Макрон выступит на открытии Нотр-Дама на паперти, пишут СМИ
Макрон выступит на открытии Нотр-Дама на паперти, пишут СМИ - 13.11.2024, ПРАЙМ
Макрон выступит на открытии Нотр-Дама на паперти, пишут СМИ
Президент Франции Эмманюэль Макрон после критики общества выступит на открытии Нотр-Дама на паперти, а не в соборе, передает Agence France Press. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T15:24+0300
2024-11-13T15:24+0300
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Президент Франции Эмманюэль Макрон после критики общества выступит на открытии Нотр-Дама на паперти, а не в соборе, передает Agence France Press."В Елисейском дворце заверили, что в конечном итоге было решено, что он (Макрон – ред.) произнесет вместо этого "довольно короткую речь" на паперти", - отметили в агентстве.Отмечается, что французская общественность высказала сильную критику по поводу предполагаемой речи президента в соборе, так как считали, что это неприемлемо и нарушает принцип отделения церкви от государства.Также отмечается, что Макрон посетит строительную площадку Нотр-Дама перед его открытием и произнесет речь внутри собора, где он поблагодарит всех, кто принимал участие в его восстановлении.
https://1prime.ru/20241106/makron-852653074.html
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франция, эммануэль макрон
ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
15:24 13.11.2024
 
Макрон выступит на открытии Нотр-Дама на паперти, пишут СМИ

AFP: Макрон после критики общества выступит на открытии Нотр-Дама на паперти

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Президент Франции Эмманюэль Макрон после критики общества выступит на открытии Нотр-Дама на паперти, а не в соборе, передает Agence France Press.
"В Елисейском дворце заверили, что в конечном итоге было решено, что он (Макрон – ред.) произнесет вместо этого "довольно короткую речь" на паперти", - отметили в агентстве.
Отмечается, что французская общественность высказала сильную критику по поводу предполагаемой речи президента в соборе, так как считали, что это неприемлемо и нарушает принцип отделения церкви от государства.
Также отмечается, что Макрон посетит строительную площадку Нотр-Дама перед его открытием и произнесет речь внутри собора, где он поблагодарит всех, кто принимал участие в его восстановлении.
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