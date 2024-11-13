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VK анонсировал новый голос помощника "Маруся" - 13.11.2024, ПРАЙМ
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VK анонсировал новый голос помощника "Маруся"
VK анонсировал новый голос помощника "Маруся" - 13.11.2024, ПРАЙМ
VK анонсировал новый голос помощника "Маруся"
Голосовой помощник VK "Маруся" изменит звучание - в начале 2025 года пользователи услышат новый голос "Маруси", рассказал РИА Новости источник, близкий к... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T08:36+0300
2024-11-13T08:36+0300
vk
"маруся"
голосовой помощник
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Голосовой помощник VK "Маруся" изменит звучание - в начале 2025 года пользователи услышат новый голос "Маруси", рассказал РИА Новости источник, близкий к компании, и подтвердили в VK. "Новая актриса записала уже около половины необходимых часов, и в начале 2025 года пользователи услышат новый голос Маруси", - сообщил источник. Эксперты холдинга на протяжении полугода проводили количественные и качественные исследования, они анализировали восприятие голоса и соответствие основным ценностям персонажа "Маруся". Кроме того, специалисты сравнили звучание голосового помощника VK с конкурентами. Источник уточнил, что компания планирует сохранить "доброту, позитивный настрой и теплый обволакивающий тембр", которые уже есть в текущем звучании голоса "Маруси". В VK подтвердили работу, а также то, что голос изменится в 2025 году. Сейчас Маруся говорит голосом Елены Соловьевой, которая также озвучивала Тринити из "Матрицы". VK запустила голосовой помощник в 2019 году. "Маруся" интегрирована почти во все сервисы Mail.ru Group, а также колонки "VK Капсула". Кроме них "Маруся" также встроена в колонки Xiaomi Mi Smart Speaker (русская версия) и Prestigio SmartVoice.
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vk, "маруся", голосовой помощник
VK, "Маруся", голосовой помощник
08:36 13.11.2024
 
VK анонсировал новый голос помощника "Маруся"

VK изменит звучание голосового помощника "Маруся" в начале 2025 году

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфис VK в Москве
Офис VK в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Голосовой помощник VK "Маруся" изменит звучание - в начале 2025 года пользователи услышат новый голос "Маруси", рассказал РИА Новости источник, близкий к компании, и подтвердили в VK.
"Новая актриса записала уже около половины необходимых часов, и в начале 2025 года пользователи услышат новый голос Маруси", - сообщил источник.
Эксперты холдинга на протяжении полугода проводили количественные и качественные исследования, они анализировали восприятие голоса и соответствие основным ценностям персонажа "Маруся". Кроме того, специалисты сравнили звучание голосового помощника VK с конкурентами.
Источник уточнил, что компания планирует сохранить "доброту, позитивный настрой и теплый обволакивающий тембр", которые уже есть в текущем звучании голоса "Маруси".
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В VK подтвердили работу, а также то, что голос изменится в 2025 году.
Сейчас Маруся говорит голосом Елены Соловьевой, которая также озвучивала Тринити из "Матрицы". VK запустила голосовой помощник в 2019 году. "Маруся" интегрирована почти во все сервисы Mail.ru Group, а также колонки "VK Капсула". Кроме них "Маруся" также встроена в колонки Xiaomi Mi Smart Speaker (русская версия) и Prestigio SmartVoice.
 
VK"Маруся"голосовой помощник
 
 
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