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Названа новая должность Маска в администрации Трампа
Названа новая должность Маска в администрации Трампа - 13.11.2024, ПРАЙМ
Названа новая должность Маска в администрации Трампа
Миллиардер Илон Маск совместно с Вивеком Рамасвами возглавит Министерство по повышению эффективности государственного управления (англ. Department of Government | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T10:38+0300
2024-11-13T10:38+0300
2024-11-13T10:38+0300
экономика
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Миллиардер Илон Маск совместно с Вивеком Рамасвами возглавит Министерство по повышению эффективности государственного управления (англ. Department of Government Efficiency, DOGE). Об этом сообщает издание Reuters.Отмечается, что работа министерства будет направлена на борьбу с бюрократией, сокращение избыточных норм и реструктуризацию федеральных агентств в США, с целью уменьшения расточительных расходов."Это вызовет шок в системе и у всех, кто причастен к растрате государственных средств. А это очень много людей!" — прокомментировал Маск решение избранного президента Дональда Трампа.Само имя нового агентства (DOGE) отсылает к криптовалюте Dogecoin, которую поддерживает Илон Маск.Ранее Дональд Трамп объявил о назначении Джона Рэтклиффа на пост главы Центрального разведывательного управления и Стивена Уиткоффа на должность специального посланника на Ближнем Востоке. Кандидатом на пост министра обороны был предложен Пит Хегсет, ветеран Национальной гвардии США.
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сша, дональд трамп, илон маск
Экономика, США, Дональд Трамп, Илон Маск
Названа новая должность Маска в администрации Трампа
Reuters: Маск возглавит у Трампа министерство эффективности правительства США
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ.
Миллиардер Илон Маск совместно с Вивеком Рамасвами возглавит Министерство по повышению эффективности государственного управления (англ. Department of Government Efficiency, DOGE). Об этом сообщает
издание Reuters.
Отмечается, что работа министерства будет направлена на борьбу с бюрократией, сокращение избыточных норм и реструктуризацию федеральных агентств в США, с целью уменьшения расточительных расходов.
"Это вызовет шок в системе и у всех, кто причастен к растрате государственных средств. А это очень много людей!" — прокомментировал Маск решение избранного президента Дональда Трампа.
Само имя нового агентства (DOGE) отсылает к криптовалюте Dogecoin, которую поддерживает Илон Маск.
Ранее Дональд Трамп объявил о назначении Джона Рэтклиффа на пост главы Центрального разведывательного управления и Стивена Уиткоффа на должность специального посланника на Ближнем Востоке. Кандидатом на пост министра обороны был предложен Пит Хегсет, ветеран Национальной гвардии США.
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