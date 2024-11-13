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Названа новая должность Маска в администрации Трампа

Названа новая должность Маска в администрации Трампа - 13.11.2024, ПРАЙМ

Названа новая должность Маска в администрации Трампа

Миллиардер Илон Маск совместно с Вивеком Рамасвами возглавит Министерство по повышению эффективности государственного управления (англ. Department of Government | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T10:38+0300

2024-11-13T10:38+0300

2024-11-13T10:38+0300

экономика

сша

дональд трамп

илон маск

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Миллиардер Илон Маск совместно с Вивеком Рамасвами возглавит Министерство по повышению эффективности государственного управления (англ. Department of Government Efficiency, DOGE). Об этом сообщает издание Reuters.Отмечается, что работа министерства будет направлена на борьбу с бюрократией, сокращение избыточных норм и реструктуризацию федеральных агентств в США, с целью уменьшения расточительных расходов."Это вызовет шок в системе и у всех, кто причастен к растрате государственных средств. А это очень много людей!" — прокомментировал Маск решение избранного президента Дональда Трампа.Само имя нового агентства (DOGE) отсылает к криптовалюте Dogecoin, которую поддерживает Илон Маск.Ранее Дональд Трамп объявил о назначении Джона Рэтклиффа на пост главы Центрального разведывательного управления и Стивена Уиткоффа на должность специального посланника на Ближнем Востоке. Кандидатом на пост министра обороны был предложен Пит Хегсет, ветеран Национальной гвардии США.

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сша, дональд трамп, илон маск