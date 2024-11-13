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Стало известно, в каких странах G20 самое дешевое сливочное масло
Стало известно, в каких странах G20 самое дешевое сливочное масло - 13.11.2024, ПРАЙМ
Стало известно, в каких странах G20 самое дешевое сливочное масло
Россия заняла восьмое место в топе стран G20 с самым дешевым сливочным маслом, говорится в материале агентства РИА Новости. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T10:02+0300
2024-11-13T10:02+0300
2024-11-13T10:59+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россия заняла восьмое место в топе стран G20 с самым дешевым сливочным маслом, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, самое дешевое сливочное масло можно найти в индийских супермаркетах, где стоимость пачки в 200 граммов составляет всего 1,37 доллара. Россия занимает восьмое место по доступности этого продукта с ценой в 2,09 доллара.Исследование также показало, что в среднем в странах G20 сливочное масло можно приобрести за 2,78 доллара. На втором и третьем месте по доступности оказались Венгрия (1,76 доллара) и Португалия (1,9 доллара). США заняли четвертое место со стоимостью в 1,94 доллара, а пятерку замыкает Польша (1,96 доллара).В топ-10 также входят Германия, Турция, Испания и Австрия. Анализ показал, что половина стран имеет более низкую стоимость сливочного масла по сравнению со средним значением. Самое дорогое сливочное масло было обнаружено в Дании, где оно стоит 4,27 доллара за пачку в 200 граммов.
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россия, масло
Стало известно, в каких странах G20 самое дешевое сливочное масло
РИА Новости: РФ заняла 8 место в топе стран G20 с самым дешевым сливочным маслом
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ.
Россия заняла восьмое место в топе стран G20 с самым дешевым сливочным маслом, говорится
в материале агентства РИА Новости.
Согласно изданию, самое дешевое сливочное масло можно найти в индийских супермаркетах, где стоимость пачки в 200 граммов составляет всего 1,37 доллара. Россия занимает восьмое место по доступности этого продукта с ценой в 2,09 доллара.
Исследование также показало, что в среднем в странах G20 сливочное масло можно приобрести за 2,78 доллара. На втором и третьем месте по доступности оказались Венгрия (1,76 доллара) и Португалия (1,9 доллара). США заняли четвертое место со стоимостью в 1,94 доллара, а пятерку замыкает Польша (1,96 доллара).
В топ-10 также входят Германия, Турция, Испания и Австрия. Анализ показал, что половина стран имеет более низкую стоимость сливочного масла по сравнению со средним значением. Самое дорогое сливочное масло было обнаружено в Дании, где оно стоит 4,27 доллара за пачку в 200 граммов.
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