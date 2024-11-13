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Сливочное масло в РФ за неделю подорожало на 1,2 процента, сообщил Росстат

Сливочное масло в РФ за неделю подорожало на 1,2 процента, сообщил Росстат - 13.11.2024, ПРАЙМ

Сливочное масло в РФ за неделю подорожало на 1,2 процента, сообщил Росстат

Цены на сливочное масло в России за неделю с 6 по 11 ноября увеличились на 1,2%, следует из материалов Росстата. | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T19:09+0300

2024-11-13T19:09+0300

2024-11-13T19:09+0300

экономика

россия

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масло

цены на продукты в россии

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Цены на сливочное масло в России за неделю с 6 по 11 ноября увеличились на 1,2%, следует из материалов Росстата. С начала года сливочное масло подорожало на 28,36%. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев 23 октября дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а производители не сообщали в Минсельхоз или "Союзмолоко" об остановке или сокращении его выпуска. "За период с 6 по 11 ноября 2024 г. цены изменились: на масло сливочное +1,2%, сыры твердые, полутвердые и мягкие +0,8%, молоко и сметану +0,7%, маргарин, масло подсолнечное и яйца куриные +0,6%, рыбу мороженую и творог +0,5%, соль поваренную +0,4%", - говорится в материалах Росстата. Свинина, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, ржаной и пшеничный хлеб, пшеничная мука, гречневая крупа и пшено подорожали на 0,3%; говядина, сухие молочные смеси для детского питания и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%; вареные колбасы, сосиски, сардельки и печенье - на 0,1%. По данным Росстата, с 6 по 11 ноября цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 3,6%. В том числе огурцы выросли в цене на 8,8%, помидоры - на 5,9%, картофель - на 4,7%, репчатый лук - на 4,6%, белокочанная капуста - на 4,1%, свекла столовая - на 2,6%, морковь - на 1,6%, бананы - на 1,1%, яблоки - на 0,4%. Подешевела вермишель - на 0,4%; баранина, овощные консервы для детского питания и водка - на 0,2%; мясо кур, полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,1%.

https://1prime.ru/20241113/maslo-852783216.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росстат, масло, цены на продукты в россии