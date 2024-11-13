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В 21 российском регионе заключили соглашения по ценам на сливочное масло

В 21 российском регионе заключили соглашения по ценам на сливочное масло - 13.11.2024, ПРАЙМ

В 21 российском регионе заключили соглашения по ценам на сливочное масло

Соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло между региональными властями и производителями заключены в 21 регионе России, это будет способствовать... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T20:26+0300

2024-11-13T20:26+0300

2024-11-13T20:26+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло между региональными властями и производителями заключены в 21 регионе России, это будет способствовать стабилизации цен и повышению доступности товара для граждан, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). По данным Росстата, цены на сливочное масло в России за неделю с 6 по 11 ноября увеличились на 1,2%, а с начала года - на 28,36%. "В 21 регионе заключены соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло. Соблюдение заключенных соглашений будет способствовать стабилизации цен и повышению доступности товара для граждан. Соглашения о добровольном снижении или фиксации цен (наценок) на сливочное масло заключены вследствие работы территориальных органов ФАС России с властями регионов и местными предпринимателями", - говорится в сообщении ФАС. В настоящее время такие соглашения действуют в Амурской, Белгородской, Брянской, Запорожской, Калужской, Кировской, Московской, Орловской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Новосибирской, Саратовской, Херсонской и Челябинской областях; а также в республиках Коми, Крым, ДНР и ЛНР, Ставропольском и Хабаровском краях. В ФАС добавили, что продолжают оказывать региональным властям помощь при заключении аналогичных соглашений. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в октябре дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а производители не сообщали в Минсельхоз или "Союзмолоко" об остановке или сокращении его выпуска.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фас рф, регионы россии, масло