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В 21 российском регионе заключили соглашения по ценам на сливочное масло - 13.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241113/maslo-852805509.html
В 21 российском регионе заключили соглашения по ценам на сливочное масло
В 21 российском регионе заключили соглашения по ценам на сливочное масло - 13.11.2024, ПРАЙМ
В 21 российском регионе заключили соглашения по ценам на сливочное масло
Соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло между региональными властями и производителями заключены в 21 регионе России, это будет способствовать... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T20:26+0300
2024-11-13T20:26+0300
экономика
россия
фас рф
регионы россии
масло
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло между региональными властями и производителями заключены в 21 регионе России, это будет способствовать стабилизации цен и повышению доступности товара для граждан, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). По данным Росстата, цены на сливочное масло в России за неделю с 6 по 11 ноября увеличились на 1,2%, а с начала года - на 28,36%. "В 21 регионе заключены соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло. Соблюдение заключенных соглашений будет способствовать стабилизации цен и повышению доступности товара для граждан. Соглашения о добровольном снижении или фиксации цен (наценок) на сливочное масло заключены вследствие работы территориальных органов ФАС России с властями регионов и местными предпринимателями", - говорится в сообщении ФАС. В настоящее время такие соглашения действуют в Амурской, Белгородской, Брянской, Запорожской, Калужской, Кировской, Московской, Орловской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Новосибирской, Саратовской, Херсонской и Челябинской областях; а также в республиках Коми, Крым, ДНР и ЛНР, Ставропольском и Хабаровском краях. В ФАС добавили, что продолжают оказывать региональным властям помощь при заключении аналогичных соглашений. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в октябре дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а производители не сообщали в Минсельхоз или "Союзмолоко" об остановке или сокращении его выпуска.
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россия, фас рф, регионы россии, масло
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, регионы России, масло
20:26 13.11.2024
 
В 21 российском регионе заключили соглашения по ценам на сливочное масло

ФАС: соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло заключили в 21 регионе РФ

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк#Выработка сливочного масла
#Выработка сливочного масла - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло между региональными властями и производителями заключены в 21 регионе России, это будет способствовать стабилизации цен и повышению доступности товара для граждан, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
По данным Росстата, цены на сливочное масло в России за неделю с 6 по 11 ноября увеличились на 1,2%, а с начала года - на 28,36%.
"В 21 регионе заключены соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло. Соблюдение заключенных соглашений будет способствовать стабилизации цен и повышению доступности товара для граждан. Соглашения о добровольном снижении или фиксации цен (наценок) на сливочное масло заключены вследствие работы территориальных органов ФАС России с властями регионов и местными предпринимателями", - говорится в сообщении ФАС.
В настоящее время такие соглашения действуют в Амурской, Белгородской, Брянской, Запорожской, Калужской, Кировской, Московской, Орловской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Новосибирской, Саратовской, Херсонской и Челябинской областях; а также в республиках Коми, Крым, ДНР и ЛНР, Ставропольском и Хабаровском краях.
В ФАС добавили, что продолжают оказывать региональным властям помощь при заключении аналогичных соглашений.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в октябре дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а производители не сообщали в Минсельхоз или "Союзмолоко" об остановке или сокращении его выпуска.
Блины - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
Сливочное масло в РФ за неделю подорожало на 1,2 процента, сообщил Росстат
19:09
 
ЭкономикаРОССИЯФАС РФрегионы Россиимасло
 
 
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