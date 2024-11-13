Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Microsoft прекратит поддержку старого приложения Outlook - 13.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241113/microsoft-852805914.html
Microsoft прекратит поддержку старого приложения Outlook
Microsoft прекратит поддержку старого приложения Outlook - 13.11.2024, ПРАЙМ
Microsoft прекратит поддержку старого приложения Outlook
Microsoft с 31 декабря прекратит поддержку старой версии Outlook, а также приложений "Почта Windows", "Календарь" и "Люди"; переведет пользователей на новую... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T20:43+0300
2024-11-13T20:43+0300
сша
microsoft
microsoft outlook
https://cdnn.1prime.ru/img/76324/32/763243222_0:0:2696:1517_1920x0_80_0_0_30e81ae029a6447fbdeea1f2874fd70e.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Microsoft с 31 декабря прекратит поддержку старой версии Outlook, а также приложений "Почта Windows", "Календарь" и "Люди"; переведет пользователей на новую версию Outlook, следует из пресс-релиза компании. "Поддержка приложений "Почта Windows", "Календарь" и "Люди" завершится 31 декабря 2024 года. В настоящее время мы занимаемся переводом существующих пользователей на новую версию Outlook для Windows", - говорится в сообщении. Отмечается, что после 31 декабря пользователи не смогут отправлять электронные письма и получать их с помощью приложений Windows "Почта" и "Календарь". Все сообщения электронной почты, хранящиеся в трех приложениях, можно экспортировать. Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft разработала операционную систему Windows.
https://1prime.ru/20241105/whatsapp-852618131.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76324/32/763243222_309:0:2626:1738_1920x0_80_0_0_0353116e78e1f5a4fe68e68736186d3c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, microsoft, microsoft outlook
США, Microsoft, Microsoft Outlook
20:43 13.11.2024
 
Microsoft прекратит поддержку старого приложения Outlook

Microsoft с 31 декабря прекратит поддержку старого приложения Outlook

© flickr.com / nixiepixel" Microsoft
 Microsoft - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© flickr.com / nixiepixel
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Microsoft с 31 декабря прекратит поддержку старой версии Outlook, а также приложений "Почта Windows", "Календарь" и "Люди"; переведет пользователей на новую версию Outlook, следует из пресс-релиза компании.
"Поддержка приложений "Почта Windows", "Календарь" и "Люди" завершится 31 декабря 2024 года. В настоящее время мы занимаемся переводом существующих пользователей на новую версию Outlook для Windows", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после 31 декабря пользователи не смогут отправлять электронные письма и получать их с помощью приложений Windows "Почта" и "Календарь". Все сообщения электронной почты, хранящиеся в трех приложениях, можно экспортировать.
Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft разработала операционную систему Windows.
Приложение мессенджера WhatsApp на экране смартфона - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
WhatsApp готовит функцию поиска в Сети изображений из диалога, сообщили СМИ
5 ноября, 18:45
 
СШАMicrosoftMicrosoft Outlook
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала