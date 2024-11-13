https://1prime.ru/20241113/microsoft-852805914.html
Microsoft прекратит поддержку старого приложения Outlook
Microsoft прекратит поддержку старого приложения Outlook - 13.11.2024, ПРАЙМ
Microsoft прекратит поддержку старого приложения Outlook
Microsoft с 31 декабря прекратит поддержку старой версии Outlook, а также приложений "Почта Windows", "Календарь" и "Люди"; переведет пользователей на новую... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T20:43+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Microsoft с 31 декабря прекратит поддержку старой версии Outlook, а также приложений "Почта Windows", "Календарь" и "Люди"; переведет пользователей на новую версию Outlook, следует из пресс-релиза компании. "Поддержка приложений "Почта Windows", "Календарь" и "Люди" завершится 31 декабря 2024 года. В настоящее время мы занимаемся переводом существующих пользователей на новую версию Outlook для Windows", - говорится в сообщении. Отмечается, что после 31 декабря пользователи не смогут отправлять электронные письма и получать их с помощью приложений Windows "Почта" и "Календарь". Все сообщения электронной почты, хранящиеся в трех приложениях, можно экспортировать. Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft разработала операционную систему Windows.
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сша, microsoft, microsoft outlook
США, Microsoft, Microsoft Outlook
Microsoft прекратит поддержку старого приложения Outlook
Microsoft с 31 декабря прекратит поддержку старого приложения Outlook
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Microsoft с 31 декабря прекратит поддержку старой версии Outlook, а также приложений "Почта Windows", "Календарь" и "Люди"; переведет пользователей на новую версию Outlook, следует из пресс-релиза компании.
"Поддержка приложений "Почта Windows", "Календарь" и "Люди" завершится 31 декабря 2024 года. В настоящее время мы занимаемся переводом существующих пользователей на новую версию Outlook для Windows", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после 31 декабря пользователи не смогут отправлять электронные письма и получать их с помощью приложений Windows "Почта" и "Календарь". Все сообщения электронной почты, хранящиеся в трех приложениях, можно экспортировать.
Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft разработала операционную систему Windows.
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