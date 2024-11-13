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Радикально. Стало известно, что Трамп может сделать с мигрантами в США
Радикально. Стало известно, что Трамп может сделать с мигрантами в США - 13.11.2024, ПРАЙМ
Радикально. Стало известно, что Трамп может сделать с мигрантами в США
Вашингтон при администрации нового американского президента Дональда Трампа может построить центры для заключения мигрантов у крупных городов, передает... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T08:21+0300
2024-11-13T08:21+0300
2024-11-13T11:02+0300
политика
дональд трамп
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон при администрации нового американского президента Дональда Трампа может построить центры для заключения мигрантов у крупных городов, передает телеканал NBC News. "Городам с большой долей мигрантов – таким, как Денвер, Лос-Анджелес, Майами и Чикаго, – могут потребоваться дополнительные центры заключения для содержания мигрантов, задерживаемых там (в этих городах - прим. ред.). Администрации также может понадобится вновь открыть, расширить или построить новые объекты… около Нью-Йорка, Филадельфии и Вашингтона", - следует из заявления. Источник сообщил, что администрация Трампа намерена двукратно увеличить количество мест для временного содержания нелегальных мигрантов, ожидающих депортацию. Переговоры о строительстве подобных центров ведутся с компаниями, специализирующимися на частных тюрьмах. Ранее экс-глава иммиграционной и таможенной полиции США Томас Хоман, который, по заявлению Трампа, будет отвечать за безопасность границ в стране, предупредил о радикальных мерах в миграционной политике страны. Так, он пообещал массовые рейды и отлов незаконных мигрантов с последующей депортацией.
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дональд трамп, мигранты, сша
Политика, Дональд Трамп, Мигранты, США
Радикально. Стало известно, что Трамп может сделать с мигрантами в США
NBC News: США при Трампе могут построить центры заключения мигрантов у крупных городов
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон при администрации нового американского президента Дональда Трампа может построить центры для заключения мигрантов у крупных городов, передает телеканал NBC News.
"Городам с большой долей мигрантов – таким, как Денвер, Лос-Анджелес, Майами и Чикаго, – могут потребоваться дополнительные центры заключения для содержания мигрантов, задерживаемых там (в этих городах - прим. ред.). Администрации также может понадобится вновь открыть, расширить или построить новые объекты… около Нью-Йорка, Филадельфии и Вашингтона", - следует из заявления.
Источник сообщил, что администрация Трампа намерена двукратно увеличить количество мест для временного содержания нелегальных мигрантов, ожидающих депортацию. Переговоры о строительстве подобных центров ведутся с компаниями, специализирующимися на частных тюрьмах.
Ранее экс-глава иммиграционной и таможенной полиции США Томас Хоман, который, по заявлению Трампа, будет отвечать за безопасность границ в стране, предупредил о радикальных мерах в миграционной политике страны. Так, он пообещал массовые рейды и отлов незаконных мигрантов с последующей депортацией.
Трамп назначил конгрессмена Уолца советником по нацбезопасности США