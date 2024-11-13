https://1prime.ru/20241113/migranty-852797927.html

В МВД зафиксировали рост числа высланных из России мигрантов-нарушителей

В МВД зафиксировали рост числа высланных из России мигрантов-нарушителей - 13.11.2024, ПРАЙМ

В МВД зафиксировали рост числа высланных из России мигрантов-нарушителей

Примерно в 1,5 раза больше иностранцев, нарушивших законодательство, выслали из России в третьем квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T16:58+0300

2024-11-13T16:58+0300

2024-11-13T17:03+0300

россия

мигранты

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Примерно в 1,5 раза больше иностранцев, нарушивших законодательство, выслали из России в третьем квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк. Она отметила, что по итогам третьего квартала было принято на 47,3% больше решений об удалении иностранных граждан с территории РФ (об административном выдворении, депортации и реадмиссии). Удалено из России на 45,1% больше иностранцев-нарушителей законодательства, добавила она. По словам Волк, в этом году в отношении 1365 лиц было принято решение о прекращении российского гражданства. Представитель МВД также сообщила, что была активизирована работа по ограничению въезда в страну иностранных граждан, не соблюдающих требования законодательства РФ. В отношении данной категории лиц полиция направила 208 тысяч представлений о неразрешении въезда в Россию, что на 69,9 тысячи больше, чем за десять месяцев прошлого года.В результате количество выданных иностранцам разрешений на временное проживание сократилось на 48,1%, а видов на жительство – на 19,7 %, добавила Волк. "Вышеперечисленные меры привели к снижению иностранной преступности. Так, количество преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, сократилось на 2,6%, число иностранных граждан, привлеченных к ответственности за совершение преступлений, снизилось на 3,8%", — заключила представитель МВД.

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россия, мигранты