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РБК: россияне смогут конвертировать старые инвестсчета в новые
РБК: россияне смогут конвертировать старые инвестсчета в новые - 13.11.2024, ПРАЙМ
РБК: россияне смогут конвертировать старые инвестсчета в новые
Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует утвердить порядок конвертации индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) до конца ноября, говорится в... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T10:21+0300
2024-11-13T10:21+0300
2024-11-13T10:21+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует утвердить порядок конвертации индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) до конца ноября, говорится в материале РБК."Федеральная налоговая служба до конца ноября планирует принять порядок процедуры конвертации ИИС, чтобы оставался как минимум месяц, за который инвесторы смогут трансформировать свои действующие ИИС первых двух типов в ИИС нового типа и не потерять налоговые льготы", - пишет издание со ссылкой на замдиректора департамента налоговой политики Минфина Руслана Лыкова.Для этого ФНС разрабатывает приказ, который предусматривает различные способы подачи заявления - через представителя, онлайн или через личный кабинет налогоплательщика. Появление ИИС-3 с 1 января 2024 года дало инвесторам возможность преобразовывать свои ИИС-1 и ИИС-2 в этот новый вид счета.Однако для осуществления конвертации необходимо утвердить порядок процедуры, чтобы определить, кто, куда и в какой форме должен сообщить о преобразовании своего счета. Необходимость принятия данного решения возникла из-за того, что некоторые брокеры отказывались выполнять конвертацию без соответствующих нормативных актов.
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россия, минфин, инвестсчета
Экономика, РОССИЯ, Минфин, инвестсчета
РБК: россияне смогут конвертировать старые инвестсчета в новые
Минфин: в декабре россияне смогут конвертировать старые инвестсчета в новые
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ.
Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует утвердить порядок конвертации индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) до конца ноября, говорится
в материале РБК.
"Федеральная налоговая служба до конца ноября планирует принять порядок процедуры конвертации ИИС, чтобы оставался как минимум месяц, за который инвесторы смогут трансформировать свои действующие ИИС первых двух типов в ИИС нового типа и не потерять налоговые льготы", - пишет издание со ссылкой на замдиректора департамента налоговой политики Минфина Руслана Лыкова.
Для этого ФНС разрабатывает приказ, который предусматривает различные способы подачи заявления - через представителя, онлайн или через личный кабинет налогоплательщика. Появление ИИС-3 с 1 января 2024 года дало инвесторам возможность преобразовывать свои ИИС-1 и ИИС-2 в этот новый вид счета.
Однако для осуществления конвертации необходимо утвердить порядок процедуры, чтобы определить, кто, куда и в какой форме должен сообщить о преобразовании своего счета. Необходимость принятия данного решения возникла из-за того, что некоторые брокеры отказывались выполнять конвертацию без соответствующих нормативных актов.
Число индивидуальных инвестсчетов в России выросло на 15%