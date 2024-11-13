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СМИ: Трамп удивил Вашингтон новым министром обороны США - 13.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Трамп удивил Вашингтон новым министром обороны США
СМИ: Трамп удивил Вашингтон новым министром обороны США - 13.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: Трамп удивил Вашингтон новым министром обороны США
Новый американский президент США Дональд Трамп назначил Пита Хегсета, ведущего телеканала Fox News, министром обороны страны сообщает издание CNN. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T10:37+0300
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политика
трамп у власти
сша
министр обороны
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Новый американский президент США Дональд Трамп назначил Пита Хегсета, ведущего телеканала Fox News, министром обороны страны сообщает издание CNN. Авторы статьи отметили, что выбор Хегсета стал неожиданностью, поскольку он не входил в число тех, кого члены команды Трампа считали вероятными кандидатами на должность.Источники, близкие к команде Трампа, сообщили, что выбор республиканца обусловлен его давними отношениями с Хегсетом. Кроме того, по заявлению приближенных, Трамп всегда считал его “умным” и был впечатлен его карьерой. "Для меня большая честь объявить, что я номинировал Пита Хегсета на должность министра обороны в моем кабинете. &lt;…&gt; С Питом у руля враги Америки предупреждены — наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит", — подчеркнул новый глава Белого дома в ходе объявления своего решения.
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трамп у власти, сша, министр обороны
Политика, Трамп у власти, США, министр обороны
10:37 13.11.2024 (обновлено: 11:20 13.11.2024)
 
СМИ: Трамп удивил Вашингтон новым министром обороны США

CNN: Трамп назначил Пита Хегсета министром обороны США

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Новый американский президент США Дональд Трамп назначил Пита Хегсета, ведущего телеканала Fox News, министром обороны страны сообщает издание CNN.
Авторы статьи отметили, что выбор Хегсета стал неожиданностью, поскольку он не входил в число тех, кого члены команды Трампа считали вероятными кандидатами на должность.
Источники, близкие к команде Трампа, сообщили, что выбор республиканца обусловлен его давними отношениями с Хегсетом. Кроме того, по заявлению приближенных, Трамп всегда считал его “умным” и был впечатлен его карьерой.
"Для меня большая честь объявить, что я номинировал Пита Хегсета на должность министра обороны в моем кабинете. <…> С Питом у руля враги Америки предупреждены — наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит", — подчеркнул новый глава Белого дома в ходе объявления своего решения.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
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09:30
 
ПолитикаТрамп у властиСШАминистр обороны
 
 
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