https://1prime.ru/20241113/ministr-852799526.html

СМИ: политики всего мира поражены назначением нового главы Пентагона

СМИ: политики всего мира поражены назначением нового главы Пентагона - 13.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: политики всего мира поражены назначением нового главы Пентагона

Политики и военные чиновники со всего мира пытаются выяснить подробности о биографии нового министра обороны Штатов Пита Хегсета, сообщило агентство Bloomberg. | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T17:33+0300

2024-11-13T17:33+0300

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политика

трамп у власти

министр обороны

сша

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Политики и военные чиновники со всего мира пытаются выяснить подробности о биографии нового министра обороны Штатов Пита Хегсета, сообщило агентство Bloomberg. "Политические и военные чиновники по всему миру прибегли к поиску в интернете подробностей послужного списка кандидата", - следует из опубликованного материала.Телеканала NBC заявлял, что сенаторы и американские чиновники были крайне удивлены выбором нового главы Белого дома Дональда Трампа. Сообщается, что имя Хегсета никогда не входило в список потенциальных кандидатов на эту должность.Fox News сообщил, что Хегсет окончил Гарвард и Принстон, служил в Армии США, в том числе в тюрьме Гуантанамо, в Ираке и Афганистане, а позже работал ведущим на прореспубликанском телеканале Fox News. Новый глава Пентагона известен своими неоднозначными заявлениями. Например, однажды он признался, что не мыл руки 10 лет, поскольку не верит в существование микробов, потому что их нельзя увидеть.

https://1prime.ru/20241113/ministr-852784056.html

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трамп у власти, министр обороны, сша