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В Минвостоке рассказали о строительстве Северного широтного хода

В Минвостоке рассказали о строительстве Северного широтного хода - 13.11.2024, ПРАЙМ

В Минвостоке рассказали о строительстве Северного широтного хода

В настоящий момент прорабатывается финансово-экономическая модель строительства Северного широтного хода, необходимо учитывать условия денежно-кредитной... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T18:29+0300

2024-11-13T18:29+0300

2024-11-13T18:29+0300

россия

минвостокразвития

северный широтный ход

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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. В настоящий момент прорабатывается финансово-экономическая модель строительства Северного широтного хода, необходимо учитывать условия денежно-кредитной политики, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В среду в Москве под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса прошло первое заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика". "Прорабатывается финансово-экономическая модель. Мы обсуждали сегодня на госсовете, что нужно принимать во внимание и объективные бюджетные условия, объективные условия денежно-кредитной политики. Поэтому сейчас мы приоритизируем те проекты, которые в первую очередь нужно реализовать для того, чтобы Северный морской путь продолжал динамично развиваться", - сказал Чекунков журналистам после заседания. По его словам, для развития Севморпути необходимо подготовить и проекты подведения береговой инфраструктуры, проекты перенаправления транспорта, потоков с юга на север. "Но решение по Северному широтному уходу будет приниматься с учетом всех этих пунктов", - подчеркнул министр.

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россия, минвостокразвития, северный широтный ход