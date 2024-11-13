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В Минвостоке рассказали о строительстве Северного широтного хода - 13.11.2024, ПРАЙМ
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В Минвостоке рассказали о строительстве Северного широтного хода
В Минвостоке рассказали о строительстве Северного широтного хода - 13.11.2024, ПРАЙМ
В Минвостоке рассказали о строительстве Северного широтного хода
В настоящий момент прорабатывается финансово-экономическая модель строительства Северного широтного хода, необходимо учитывать условия денежно-кредитной... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T18:29+0300
2024-11-13T18:29+0300
россия
минвостокразвития
северный широтный ход
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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. В настоящий момент прорабатывается финансово-экономическая модель строительства Северного широтного хода, необходимо учитывать условия денежно-кредитной политики, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В среду в Москве под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса прошло первое заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика". "Прорабатывается финансово-экономическая модель. Мы обсуждали сегодня на госсовете, что нужно принимать во внимание и объективные бюджетные условия, объективные условия денежно-кредитной политики. Поэтому сейчас мы приоритизируем те проекты, которые в первую очередь нужно реализовать для того, чтобы Северный морской путь продолжал динамично развиваться", - сказал Чекунков журналистам после заседания. По его словам, для развития Севморпути необходимо подготовить и проекты подведения береговой инфраструктуры, проекты перенаправления транспорта, потоков с юга на север. "Но решение по Северному широтному уходу будет приниматься с учетом всех этих пунктов", - подчеркнул министр.
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россия, минвостокразвития, северный широтный ход
РОССИЯ, Минвостокразвития, Северный широтный ход
18:29 13.11.2024
 
В Минвостоке рассказали о строительстве Северного широтного хода

Минвосток: идет создание экономической модели постройки Северного широтного хода

© fotolia.com / RidoПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© fotolia.com / Rido
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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. В настоящий момент прорабатывается финансово-экономическая модель строительства Северного широтного хода, необходимо учитывать условия денежно-кредитной политики, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
В среду в Москве под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса прошло первое заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика".
"Прорабатывается финансово-экономическая модель. Мы обсуждали сегодня на госсовете, что нужно принимать во внимание и объективные бюджетные условия, объективные условия денежно-кредитной политики. Поэтому сейчас мы приоритизируем те проекты, которые в первую очередь нужно реализовать для того, чтобы Северный морской путь продолжал динамично развиваться", - сказал Чекунков журналистам после заседания.
По его словам, для развития Севморпути необходимо подготовить и проекты подведения береговой инфраструктуры, проекты перенаправления транспорта, потоков с юга на север.
"Но решение по Северному широтному уходу будет приниматься с учетом всех этих пунктов", - подчеркнул министр.
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17:49
 
РОССИЯМинвостокразвитияСеверный широтный ход
 
 
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