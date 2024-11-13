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"Оторваны от России": Песков прокомментировал митинг в Берлине с россиянами
"Оторваны от России": Песков прокомментировал митинг в Берлине с россиянами - 13.11.2024, ПРАЙМ
"Оторваны от России": Песков прокомментировал митинг в Берлине с россиянами
Россияне, которые готовятся к участию в митинге в Германии, не имеют никакого отношения к стране, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T12:27+0300
2024-11-13T12:27+0300
2024-11-13T12:27+0300
дмитрий песков
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митинг
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россияне, которые готовятся к участию в митинге в Германии, не имеют никакого отношения к стране, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Вы перечислили людей, чудовищно и окончательно оторванных от своей страны", - подчеркнул он, отвечая на вопросы журналистов. Песков отметил, что как они не имеют отношения к России, так и страна не имеет отношения к ним. В ближайшее время в Берлине пройдет митинг, нацеленный на протест против проведения СВО. Об участии в нем заявили в том числе россияне, которые были обменяны летом.
https://1prime.ru/20241113/peskov-852787717.html
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дмитрий песков, берлин, митинг
Дмитрий Песков, Берлин, митинг
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россияне, которые готовятся к участию в митинге в Германии, не имеют никакого отношения к стране, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Вы перечислили людей, чудовищно и окончательно оторванных от своей страны", - подчеркнул он, отвечая на вопросы журналистов. Песков отметил, что как они не имеют отношения к России, так и страна не имеет отношения к ним.
В ближайшее время в Берлине пройдет митинг, нацеленный на протест против проведения СВО. Об участии в нем заявили в том числе россияне, которые были обменяны летом.
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