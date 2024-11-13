https://1prime.ru/20241113/miting-852787400.html

"Оторваны от России": Песков прокомментировал митинг в Берлине с россиянами

"Оторваны от России": Песков прокомментировал митинг в Берлине с россиянами - 13.11.2024, ПРАЙМ

"Оторваны от России": Песков прокомментировал митинг в Берлине с россиянами

Россияне, которые готовятся к участию в митинге в Германии, не имеют никакого отношения к стране, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T12:27+0300

2024-11-13T12:27+0300

2024-11-13T12:27+0300

дмитрий песков

берлин

митинг

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россияне, которые готовятся к участию в митинге в Германии, не имеют никакого отношения к стране, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Вы перечислили людей, чудовищно и окончательно оторванных от своей страны", - подчеркнул он, отвечая на вопросы журналистов. Песков отметил, что как они не имеют отношения к России, так и страна не имеет отношения к ним. В ближайшее время в Берлине пройдет митинг, нацеленный на протест против проведения СВО. Об участии в нем заявили в том числе россияне, которые были обменяны летом.

https://1prime.ru/20241113/peskov-852787717.html

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дмитрий песков, берлин, митинг