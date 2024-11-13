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На Украине отказались от идеи экономического бронирования от мобилизации

На Украине отказались от идеи экономического бронирования от мобилизации - 13.11.2024, ПРАЙМ

На Украине отказались от идеи экономического бронирования от мобилизации

На Украине отказались от введения экономического бронирования от мобилизации, заявил украинскому изданию Новости.LIVE депутат Верховной рады Богдан Кицак. | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T17:46+0300

2024-11-13T17:46+0300

2024-11-13T18:02+0300

украина

верховная рада

мобилизация на украине

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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. На Украине отказались от введения экономического бронирования от мобилизации, заявил украинскому изданию Новости.LIVE депутат Верховной рады Богдан Кицак.Он отметил, что данный инструмент вызывает огромный негатив в украинском обществе и чтобы не создавать дополнительное напряжение, "потому что есть много других тем, которые вызывают социальное возмущение", было принято решение не вводить экономическое бронирование."Поэтому эта тема и исчезла из информационного пространства обществе", — пояснил Кицак. В Верховной раде в мае сообщили, что парламент рассматривает предложение по экономическому бронированию, которое предполагает освобождение от мобилизации сотрудников при уплате за них по 20 тысяч гривен (примерно 508 долларов) в месяц. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что рассматривается две модели экономического бронирования – при уплате 35 тысяч гривен (более 890 долларов) налогов с зарплаты военнообязанного и ежемесячном отчислении 20 тысяч гривен (почти 509 долларов) за каждого забронированного сотрудника.

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украина, верховная рада, мобилизация на украине