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На Украине отказались от идеи экономического бронирования от мобилизации
На Украине отказались от идеи экономического бронирования от мобилизации - 13.11.2024, ПРАЙМ
На Украине отказались от идеи экономического бронирования от мобилизации
На Украине отказались от введения экономического бронирования от мобилизации, заявил украинскому изданию Новости.LIVE депутат Верховной рады Богдан Кицак. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T17:46+0300
2024-11-13T17:46+0300
2024-11-13T18:02+0300
украина
верховная рада
мобилизация на украине
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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. На Украине отказались от введения экономического бронирования от мобилизации, заявил украинскому изданию Новости.LIVE депутат Верховной рады Богдан Кицак.Он отметил, что данный инструмент вызывает огромный негатив в украинском обществе и чтобы не создавать дополнительное напряжение, "потому что есть много других тем, которые вызывают социальное возмущение", было принято решение не вводить экономическое бронирование."Поэтому эта тема и исчезла из информационного пространства обществе", — пояснил Кицак. В Верховной раде в мае сообщили, что парламент рассматривает предложение по экономическому бронированию, которое предполагает освобождение от мобилизации сотрудников при уплате за них по 20 тысяч гривен (примерно 508 долларов) в месяц. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что рассматривается две модели экономического бронирования – при уплате 35 тысяч гривен (более 890 долларов) налогов с зарплаты военнообязанного и ежемесячном отчислении 20 тысяч гривен (почти 509 долларов) за каждого забронированного сотрудника.
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украина, верховная рада, мобилизация на украине
УКРАИНА, Верховная рада, мобилизация на Украине
На Украине отказались от идеи экономического бронирования от мобилизации
Кицак: на Украине не будут вводить экономическое бронирование от мобилизации
МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. На Украине отказались от введения экономического бронирования от мобилизации, заявил украинскому изданию Новости.LIVE депутат Верховной рады Богдан Кицак.
Он отметил, что данный инструмент вызывает огромный негатив в украинском обществе и чтобы не создавать дополнительное напряжение, "потому что есть много других тем, которые вызывают социальное возмущение", было принято решение не вводить экономическое бронирование.
"Поэтому эта тема и исчезла из информационного пространства обществе", — пояснил Кицак.
В Верховной раде в мае сообщили, что парламент рассматривает предложение по экономическому бронированию, которое предполагает освобождение от мобилизации сотрудников при уплате за них по 20 тысяч гривен (примерно 508 долларов) в месяц. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что рассматривается две модели экономического бронирования – при уплате 35 тысяч гривен (более 890 долларов) налогов с зарплаты военнообязанного и ежемесячном отчислении 20 тысяч гривен (почти 509 долларов) за каждого забронированного сотрудника.
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