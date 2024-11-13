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Мосбиржа протестирует выпуск ЦФА на платформе "Финуслуги"

Мосбиржа протестирует выпуск ЦФА на платформе "Финуслуги" - 13.11.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа протестирует выпуск ЦФА на платформе "Финуслуги"

Московская биржа тестирует выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе "Финуслуги", рассказал председатель правления биржи Виктор Жидков, выступая на... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T14:31+0300

2024-11-13T14:31+0300

2024-11-13T14:31+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа тестирует выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе "Финуслуги", рассказал председатель правления биржи Виктор Жидков, выступая на конференции "FI Day. Blockchain: на пороге финансовой эры". "Мы, конечно, смотрим на рынок ЦФА. Мы обсуждаем, что есть какие-то разрозненные ОИСы (операторы информационных систем - ред.), которые предоставляют свои продукты только некой группе людей, которые связаны с этим ОИСом, банком, или некой группе людей, кто имеет доступ к конкретному интерфейсу. Мы предлагаем и сегодня уже тестируем выпуск ЦФА на платформе "Финуслуги" для того, чтобы все ОИСы пришли к нам. А мы имеем лицензию оператора обмена, которая позволяет предлагать токены ОИСов любой организации вывести на эту платформу", - сказал он. "Таким образом, мы защищаем классический рынок, который еще долгое время, я уверен, будет существовать, потому что там качество предоставления услуг очень высокое. Но мы позволяем клиенту, кто пока не может выйти на рынок в силу какой-то своей осторожности или проблем с принятием риска, подготовиться, воспитать в себе эту способность и постепенно транслировать эти ресурсы на финансовый рынок", - продолжил он. Московская биржа запустит на платформе "Финуслуги" розничный продукт в виде цифровых финансовых активов, говорил также ещё в августе прошлого года старший управляющий директор по розничному бизнесу Московской биржи и проекту "Финуслуги" Игорь Алутин. "Финуслуги" – платформа для управления личными финансами, созданная Московской биржей в рамках проекта "Маркетплейс" Банка России. Там можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн, брать кредиты наличными, приобретать паи инвестиционных фондов (ПИФов), а также облигации компаний и субъектов РФ, выбирать страховые услуги. Пополнять вклады и счета на "Финуслугах" можно с помощью Системы быстрых платежей (СБП).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа, цфа