Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосбиржа протестирует выпуск ЦФА на платформе "Финуслуги" - 13.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241113/mosbirzha-852792367.html
Мосбиржа протестирует выпуск ЦФА на платформе "Финуслуги"
Мосбиржа протестирует выпуск ЦФА на платформе "Финуслуги" - 13.11.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа протестирует выпуск ЦФА на платформе "Финуслуги"
Московская биржа тестирует выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе "Финуслуги", рассказал председатель правления биржи Виктор Жидков, выступая на... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T14:31+0300
2024-11-13T14:31+0300
экономика
россия
мосбиржа
цфа
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/28/840392811_10:0:3651:2048_1920x0_80_0_0_4e7ad0a643b277d95aecd48cf63b97ca.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа тестирует выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе "Финуслуги", рассказал председатель правления биржи Виктор Жидков, выступая на конференции "FI Day. Blockchain: на пороге финансовой эры". "Мы, конечно, смотрим на рынок ЦФА. Мы обсуждаем, что есть какие-то разрозненные ОИСы (операторы информационных систем - ред.), которые предоставляют свои продукты только некой группе людей, которые связаны с этим ОИСом, банком, или некой группе людей, кто имеет доступ к конкретному интерфейсу. Мы предлагаем и сегодня уже тестируем выпуск ЦФА на платформе "Финуслуги" для того, чтобы все ОИСы пришли к нам. А мы имеем лицензию оператора обмена, которая позволяет предлагать токены ОИСов любой организации вывести на эту платформу", - сказал он. "Таким образом, мы защищаем классический рынок, который еще долгое время, я уверен, будет существовать, потому что там качество предоставления услуг очень высокое. Но мы позволяем клиенту, кто пока не может выйти на рынок в силу какой-то своей осторожности или проблем с принятием риска, подготовиться, воспитать в себе эту способность и постепенно транслировать эти ресурсы на финансовый рынок", - продолжил он. Московская биржа запустит на платформе "Финуслуги" розничный продукт в виде цифровых финансовых активов, говорил также ещё в августе прошлого года старший управляющий директор по розничному бизнесу Московской биржи и проекту "Финуслуги" Игорь Алутин. "Финуслуги" – платформа для управления личными финансами, созданная Московской биржей в рамках проекта "Маркетплейс" Банка России. Там можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн, брать кредиты наличными, приобретать паи инвестиционных фондов (ПИФов), а также облигации компаний и субъектов РФ, выбирать страховые услуги. Пополнять вклады и счета на "Финуслугах" можно с помощью Системы быстрых платежей (СБП).
https://1prime.ru/20241105/tsfa-852620300.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/28/840392811_465:0:3196:2048_1920x0_80_0_0_d9ce87ffd40b1e9a2783cabb145da841.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мосбиржа, цфа
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа, ЦФА
14:31 13.11.2024
 
Мосбиржа протестирует выпуск ЦФА на платформе "Финуслуги"

Мосбиржа тестирует выпуск цифровых финансовых активов на платформе "Финуслуги"

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа тестирует выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе "Финуслуги", рассказал председатель правления биржи Виктор Жидков, выступая на конференции "FI Day. Blockchain: на пороге финансовой эры".
"Мы, конечно, смотрим на рынок ЦФА. Мы обсуждаем, что есть какие-то разрозненные ОИСы (операторы информационных систем - ред.), которые предоставляют свои продукты только некой группе людей, которые связаны с этим ОИСом, банком, или некой группе людей, кто имеет доступ к конкретному интерфейсу. Мы предлагаем и сегодня уже тестируем выпуск ЦФА на платформе "Финуслуги" для того, чтобы все ОИСы пришли к нам. А мы имеем лицензию оператора обмена, которая позволяет предлагать токены ОИСов любой организации вывести на эту платформу", - сказал он.
"Таким образом, мы защищаем классический рынок, который еще долгое время, я уверен, будет существовать, потому что там качество предоставления услуг очень высокое. Но мы позволяем клиенту, кто пока не может выйти на рынок в силу какой-то своей осторожности или проблем с принятием риска, подготовиться, воспитать в себе эту способность и постепенно транслировать эти ресурсы на финансовый рынок", - продолжил он.
Московская биржа запустит на платформе "Финуслуги" розничный продукт в виде цифровых финансовых активов, говорил также ещё в августе прошлого года старший управляющий директор по розничному бизнесу Московской биржи и проекту "Финуслуги" Игорь Алутин.
"Финуслуги" – платформа для управления личными финансами, созданная Московской биржей в рамках проекта "Маркетплейс" Банка России. Там можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн, брать кредиты наличными, приобретать паи инвестиционных фондов (ПИФов), а также облигации компаний и субъектов РФ, выбирать страховые услуги. Пополнять вклады и счета на "Финуслугах" можно с помощью Системы быстрых платежей (СБП).
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
Эксперты оценили применение ЦФА российской промышленностью
5 ноября, 19:46
 
ЭкономикаРОССИЯМосбиржаЦФА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала