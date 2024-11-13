https://1prime.ru/20241113/mosbirzha-852804698.html

Мосбиржа обсуждает возможность возобновления утренних торгов

Мосбиржа обсуждает возможность возобновления утренних торгов - 13.11.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа обсуждает возможность возобновления утренних торгов

Московская биржа обсуждает с участниками рынка возможность возобновления утренних торгов на фондовом рынке, одна из возможных дат их возобновления - 27 января,... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T19:55+0300

2024-11-13T19:55+0300

2024-11-13T19:55+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа обсуждает с участниками рынка возможность возобновления утренних торгов на фондовом рынке, одна из возможных дат их возобновления - 27 января, сообщила пресс-служба площадки. "Московская биржа в настоящее время обсуждает с участниками рынка возможность возобновления утренних торгов на фондовом рынке. Решения о сроках возобновления пока не принято", - рассказали в пресс-службе Московской биржи, добавив, что 27 января - одна из возможных дат. Утренние торги на фондовом рынке с 7.00 мск, запущенные Мосбиржей в декабре 2021 года, были отменены в конце февраля 2022 года после начала СВО. Сейчас торги проводятся с 10.00 до 18.50 мск и в вечернюю сессию - с 19.05 до 23.50 мск.

https://1prime.ru/20241113/mosbirzha-852792367.html

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