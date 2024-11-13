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В Крыму обрушился автомобильный мост - 13.11.2024, ПРАЙМ
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В Крыму обрушился автомобильный мост
В Крыму обрушился автомобильный мост - 13.11.2024, ПРАЙМ
В Крыму обрушился автомобильный мост
В Крыму между селами Изумрудное и Маслово обрушился автомобильный мост, пострадали два человека. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T22:48+0300
2024-11-13T23:10+0300
происшествия
крым
мост
обрушение
пострадавшие
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. В Крыму между селами Изумрудное и Маслово обрушился автомобильный мост, пострадали два человека. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. По данным ведомства, в момент происшествия на мосту находились легковой и грузовой автомобили. Спасателям удалось деблокировать двух пострадавших, добавили в МЧС.Пресс-служба крымского следственного управления СК РФ позднее сообщила, что обрушение моста в Джанкойском районе на севере Крыма произошло при движении перегруженного грузовика. Отмечается, что была организована проверка и будет дана оценка состоянию путепровода на предмет его аварийности. По данным пресс-службы, в результате обрушения травмы получил водитель большегруза, а еще один пострадавший — водитель легковушки был госпитализирован.Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале сообщил со ссылкой на Крымавтодор, что из-за разрушения путепровода на автодороге Воинка — Джанкой объезд будет проходить через населенные пункты Маслово, Завет-Ленинский, Ермаково.Он также отметил, что обрушившийся мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой.Пресс-служба прокуратуры Крыма сообщила, что ведомство взяло на контроль проверку, связанную с обрушением моста. На место выехал джанкойский межрайонный прокурор Юрий Марасов.
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крым, мост, обрушение, пострадавшие
Происшествия, КРЫМ, мост, обрушение, пострадавшие
22:48 13.11.2024 (обновлено: 23:10 13.11.2024)
 
В Крыму обрушился автомобильный мост

МЧС: в Крыму обрушился автомобильный мост, два человека пострадали

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. В Крыму между селами Изумрудное и Маслово обрушился автомобильный мост, пострадали два человека. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, в момент происшествия на мосту находились легковой и грузовой автомобили. Спасателям удалось деблокировать двух пострадавших, добавили в МЧС.
Пресс-служба крымского следственного управления СК РФ позднее сообщила, что обрушение моста в Джанкойском районе на севере Крыма произошло при движении перегруженного грузовика. Отмечается, что была организована проверка и будет дана оценка состоянию путепровода на предмет его аварийности.
По данным пресс-службы, в результате обрушения травмы получил водитель большегруза, а еще один пострадавший — водитель легковушки был госпитализирован.
Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале сообщил со ссылкой на Крымавтодор, что из-за разрушения путепровода на автодороге Воинка — Джанкой объезд будет проходить через населенные пункты Маслово, Завет-Ленинский, Ермаково.
Он также отметил, что обрушившийся мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой.
Пресс-служба прокуратуры Крыма сообщила, что ведомство взяло на контроль проверку, связанную с обрушением моста. На место выехал джанкойский межрайонный прокурор Юрий Марасов.
Железная дорога - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
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