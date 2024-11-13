https://1prime.ru/20241113/most-852808108.html
В Крыму обрушился автомобильный мост
В Крыму обрушился автомобильный мост - 13.11.2024, ПРАЙМ
В Крыму обрушился автомобильный мост
В Крыму между селами Изумрудное и Маслово обрушился автомобильный мост, пострадали два человека. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T22:48+0300
2024-11-13T22:48+0300
2024-11-13T23:10+0300
происшествия
крым
мост
обрушение
пострадавшие
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/58/842025897_0:99:3043:1811_1920x0_80_0_0_192b46440dd5a09a51a709d796045b2c.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. В Крыму между селами Изумрудное и Маслово обрушился автомобильный мост, пострадали два человека. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. По данным ведомства, в момент происшествия на мосту находились легковой и грузовой автомобили. Спасателям удалось деблокировать двух пострадавших, добавили в МЧС.Пресс-служба крымского следственного управления СК РФ позднее сообщила, что обрушение моста в Джанкойском районе на севере Крыма произошло при движении перегруженного грузовика. Отмечается, что была организована проверка и будет дана оценка состоянию путепровода на предмет его аварийности. По данным пресс-службы, в результате обрушения травмы получил водитель большегруза, а еще один пострадавший — водитель легковушки был госпитализирован.Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале сообщил со ссылкой на Крымавтодор, что из-за разрушения путепровода на автодороге Воинка — Джанкой объезд будет проходить через населенные пункты Маслово, Завет-Ленинский, Ермаково.Он также отметил, что обрушившийся мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой.Пресс-служба прокуратуры Крыма сообщила, что ведомство взяло на контроль проверку, связанную с обрушением моста. На место выехал джанкойский межрайонный прокурор Юрий Марасов.
https://1prime.ru/20241112/podzhog-852752891.html
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/58/842025897_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_6c2ed8316e8011c7a5bc18c8311af359.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, мост, обрушение, пострадавшие
Происшествия, КРЫМ, мост, обрушение, пострадавшие
В Крыму обрушился автомобильный мост
МЧС: в Крыму обрушился автомобильный мост, два человека пострадали
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. В Крыму между селами Изумрудное и Маслово обрушился автомобильный мост, пострадали два человека. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, в момент происшествия на мосту находились легковой и грузовой автомобили. Спасателям удалось деблокировать двух пострадавших, добавили в МЧС.
Пресс-служба крымского следственного управления СК РФ позднее сообщила, что обрушение моста в Джанкойском районе на севере Крыма произошло при движении перегруженного грузовика. Отмечается, что была организована проверка и будет дана оценка состоянию путепровода на предмет его аварийности.
По данным пресс-службы, в результате обрушения травмы получил водитель большегруза, а еще один пострадавший — водитель легковушки был госпитализирован.
Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале сообщил со ссылкой на Крымавтодор, что из-за разрушения путепровода на автодороге Воинка — Джанкой объезд будет проходить через населенные пункты Маслово, Завет-Ленинский, Ермаково.
Он также отметил, что обрушившийся мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой.
Пресс-служба прокуратуры Крыма сообщила, что ведомство взяло на контроль проверку, связанную с обрушением моста. На место выехал джанкойский межрайонный прокурор Юрий Марасов.
ФСБ предотвратила поджог на ж/д вблизи ТЭС в Крыму по указу Киева