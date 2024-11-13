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Россельхознадзор запретил ввоз мяса птицы из одного региона Турции - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Россельхознадзор запретил ввоз мяса птицы из одного региона Турции
Россельхознадзор запретил ввоз мяса птицы из одного региона Турции - 13.11.2024, ПРАЙМ
Россельхознадзор запретил ввоз мяса птицы из одного региона Турции
Россельхознадзор временно запретил импорт мяса птицы, инкубационных и пищевых яиц из турецкой провинции Конья в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T17:19+0300
2024-11-13T17:19+0300
турция
мясо птицы
россельхознадзор
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россельхознадзор временно запретил импорт мяса птицы, инкубационных и пищевых яиц из турецкой провинции Конья в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц в регионе, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства. "В связи с ухудшением на территории Турции эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 12 ноября 2024 года вводятся временные ограничения на импорт в Российскую Федерацию из административной территории Турции - провинция Конья - следующей продукции: живая птица, инкубационное и пищевое яйцо; мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы", - говорится в сообщении. Среди исключений названы товары, подверженные обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ. Под действие запрета также попадают корма и кормовые добавки для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза), бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц. Кроме того, запрещен транзит живой птицы из провинции Конья по территории РФ, говорится в сообщении.
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турция, мясо птицы, россельхознадзор
ТУРЦИЯ, мясо птицы, Россельхознадзор
17:19 13.11.2024
 
Россельхознадзор запретил ввоз мяса птицы из одного региона Турции

Россельхознадзор запретил ввоз мяса птицы из турецкого региона Конья из-за птичьего гриппа

© Unsplash/Michael ParulavaВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Michael Parulava
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россельхознадзор временно запретил импорт мяса птицы, инкубационных и пищевых яиц из турецкой провинции Конья в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц в регионе, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.
"В связи с ухудшением на территории Турции эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 12 ноября 2024 года вводятся временные ограничения на импорт в Российскую Федерацию из административной территории Турции - провинция Конья - следующей продукции: живая птица, инкубационное и пищевое яйцо; мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы", - говорится в сообщении.
Среди исключений названы товары, подверженные обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ. Под действие запрета также попадают корма и кормовые добавки для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза), бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.
Кроме того, запрещен транзит живой птицы из провинции Конья по территории РФ, говорится в сообщении.
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ТУРЦИЯмясо птицыРоссельхознадзор
 
 
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