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В МИД обвинили Германию в "черной неблагодарности" из-за Украины
В МИД обвинили Германию в "черной неблагодарности" из-за Украины - 13.11.2024, ПРАЙМ
В МИД обвинили Германию в "черной неблагодарности" из-за Украины
Берлин, отправляя киевскому режиму оружие, отплатил Москве "черной неблагодарностью", подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T11:34+0300
2024-11-13T11:34+0300
2024-11-13T11:36+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Берлин, отправляя киевскому режиму оружие, отплатил Москве "черной неблагодарностью", подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Так, она отметила, что Советский Союз являлся сторонником объединения разделенной после Второй Мировой войны Германии, а также всячески способствовал восстановлению отношений между западными и восточными немцами. "За это они оплатили чёрной неблагодарностью, поставляя сейчас оружие, из которого убивают тех, кто помог им объединиться. И способствуя росту нацизма, неонацизма и фашизма в Украине", - возмутилась Захарова в эфире радио Sputnik. Дипломат подчеркнула, что теперь немецкое правительство видит союзников и партнерах в тех, кто когда-то был против восстановления целостности страны - например, Франции или Британии.
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Политика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Нацизм
В МИД обвинили Германию в "черной неблагодарности" из-за Украины
Захарова: Германия отплатила РФ "черной неблагодарностью" за помощь в объединении
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Берлин, отправляя киевскому режиму оружие, отплатил Москве "черной неблагодарностью", подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Так, она отметила, что Советский Союз являлся сторонником объединения разделенной после Второй Мировой войны Германии, а также всячески способствовал восстановлению отношений между западными и восточными немцами. "За это они оплатили чёрной неблагодарностью, поставляя сейчас оружие, из которого убивают тех, кто помог им объединиться. И способствуя росту нацизма, неонацизма и фашизма в Украине", - возмутилась Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат подчеркнула, что теперь немецкое правительство видит союзников и партнерах в тех, кто когда-то был против восстановления целостности страны - например, Франции или Британии.
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