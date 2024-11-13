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Мишустин обозначил сроки выхода России на углеродную нейтральность
Мишустин обозначил сроки выхода России на углеродную нейтральность - 13.11.2024, ПРАЙМ
Мишустин обозначил сроки выхода России на углеродную нейтральность
Россия вдвое сократила выбросы парниковых газов от показателей 1990 года, планирует выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, заявил премьер-министр РФ... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T12:23+0300
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БАКУ, 13 ноя - ПРАЙМ. Россия вдвое сократила выбросы парниковых газов от показателей 1990 года, планирует выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на конференции ООН по климату. "Нам удалось сократить выбросы парниковых газов более чем в два раза от уровня 90-го года. К 2060-му – планируем выйти на углеродную нейтральность", - отметил Мишустин. "Упор делаем на повышение энергетической эффективности, развитие электротранспорта, внедрение современных решений в сельское и лесное хозяйства", - добавил он. Ранее Мишустин прибыл в Баку. Помимо выступления на 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29) у председателя российского правительства запланированы переговоры с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, а также встреча с президентом республики Ильхамом Алиевым. Двадцать девятая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств, в том числе премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Сербии Александр Вучич, президент Польши Анджей Дуда, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие. Кроме того, на конференцию прибыли генсек ООН Антониу Гутерреш, председатель Евросовета Шарль Мишель, президент ФИФА Джанни Инфантино, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и другие представители международных организаций.
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россия, михаил мишустин, оон
Энергетика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, ООН
Мишустин обозначил сроки выхода России на углеродную нейтральность
Мишустин: Россия планирует выйти на углеродную нейтральность к 2060 году
БАКУ, 13 ноя - ПРАЙМ. Россия вдвое сократила выбросы парниковых газов от показателей 1990 года, планирует выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на конференции ООН по климату.
"Нам удалось сократить выбросы парниковых газов более чем в два раза от уровня 90-го года. К 2060-му – планируем выйти на углеродную нейтральность", - отметил Мишустин.
"Упор делаем на повышение энергетической эффективности, развитие электротранспорта, внедрение современных решений в сельское и лесное хозяйства", - добавил он.
Ранее Мишустин прибыл в Баку. Помимо выступления на 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29) у председателя российского правительства запланированы переговоры с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, а также встреча с президентом республики Ильхамом Алиевым.
Двадцать девятая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств, в том числе премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Сербии Александр Вучич, президент Польши Анджей Дуда, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие. Кроме того, на конференцию прибыли генсек ООН Антониу Гутерреш, председатель Евросовета Шарль Мишель, президент ФИФА Джанни Инфантино, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и другие представители международных организаций.
Мишустин призвал адаптировать экономику России к новым возможностям