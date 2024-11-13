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OMV заявила, что отсудила у "Газпром экспорта" 230 миллионов евро - 13.11.2024, ПРАЙМ
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OMV заявила, что отсудила у "Газпром экспорта" 230 миллионов евро
OMV заявила, что отсудила у "Газпром экспорта" 230 миллионов евро - 13.11.2024, ПРАЙМ
OMV заявила, что отсудила у "Газпром экспорта" 230 миллионов евро
Австрийская нефтегазовая компания OMV заявила, что дело о поставках газа в ФРГ от "Газпром экспорта" завершилось в ее пользу и международный арбитраж присудил... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T23:32+0300
2024-11-13T23:32+0300
газпром экспорт
omv
суд
поставки газа
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Австрийская нефтегазовая компания OMV заявила, что дело о поставках газа в ФРГ от "Газпром экспорта" завершилось в ее пользу и международный арбитраж присудил ей 230 миллионов евро плюс проценты и издержки. "Сегодня компания OMV объявила о получении арбитражного решения по правилам Международной торговой палаты (ICC) в отношении нерегулярных поставок газа в Германию со стороны "Газпром экспорта", которые закончились в сентябре 2022 года… OMV предпринимает шаги по взысканию с "Газпром экспорта" ущерба на основании этого арбитражного решения в размере 230 миллионов евро плюс проценты и издержки", – говорится в сообщении компании. OMV инициировала подачу данного арбитражного запроса в январе 2023 года. Австрийская компания подчеркнула, что предпринимает необходимые дальнейшие шаги для немедленного приведения в исполнение арбитражного решения. "Ожидается, что может произойти ухудшение договорных отношений по австрийскому контракту на поставку газа с ООО "Газпром экспорт", включая возможное прекращение поставок газа", – также отметили в компании. Газа от "Газпрома" – частично или полностью – в 2022 году лишились многие страны Европы. Так, весной 2022-го российская компания сократила или прекратила поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном указывая на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту – "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал-Европа" также остановилась, а по украинскому – ощутимо снизилась.
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газпром экспорт, omv, суд, поставки газа
Газпром экспорт, OMV, суд, поставки газа
23:32 13.11.2024
 
OMV заявила, что отсудила у "Газпром экспорта" 230 миллионов евро

OMV заявила, что отсудила у "Газпром экспорта" 230 млн евро за недопоставки

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкOMV
OMV - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Австрийская нефтегазовая компания OMV заявила, что дело о поставках газа в ФРГ от "Газпром экспорта" завершилось в ее пользу и международный арбитраж присудил ей 230 миллионов евро плюс проценты и издержки.
"Сегодня компания OMV объявила о получении арбитражного решения по правилам Международной торговой палаты (ICC) в отношении нерегулярных поставок газа в Германию со стороны "Газпром экспорта", которые закончились в сентябре 2022 года… OMV предпринимает шаги по взысканию с "Газпром экспорта" ущерба на основании этого арбитражного решения в размере 230 миллионов евро плюс проценты и издержки", – говорится в сообщении компании.
OMV инициировала подачу данного арбитражного запроса в январе 2023 года.
Австрийская компания подчеркнула, что предпринимает необходимые дальнейшие шаги для немедленного приведения в исполнение арбитражного решения.
"Ожидается, что может произойти ухудшение договорных отношений по австрийскому контракту на поставку газа с ООО "Газпром экспорт", включая возможное прекращение поставок газа", – также отметили в компании.
Газа от "Газпрома" – частично или полностью – в 2022 году лишились многие страны Европы. Так, весной 2022-го российская компания сократила или прекратила поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном указывая на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту – "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал-Европа" также остановилась, а по украинскому – ощутимо снизилась.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
В Молдавии обратились к "Газпрому" с вопросом по поставкам газа
10 ноября, 11:36
 
Газпром экспортOMVсудпоставки газа
 
 
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