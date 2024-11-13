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Группа "Онэксим" продала "Ренессанс Капитал" - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Группа "Онэксим" продала "Ренессанс Капитал"
Группа "Онэксим" продала "Ренессанс Капитал" - 13.11.2024, ПРАЙМ
Группа "Онэксим" продала "Ренессанс Капитал"
Группа "Онэксим" продала "Ренессанс Капитал" менеджменту инвестгруппы во главе с Максимом Орловским, Владимиром Куровым и Игорем Даниленко, говорится в... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T18:17+0300
2024-11-13T18:17+0300
россия
продажа бизнеса
ренессанс капитал
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Группа "Онэксим" продала "Ренессанс Капитал" менеджменту инвестгруппы во главе с Максимом Орловским, Владимиром Куровым и Игорем Даниленко, говорится в совместном пресс-релизе. "Группа "Онэксим" и "Ренессанс Капитал" сообщают о закрытии сделки по продаже российского бизнеса инвестиционной группы "Ренессанс Капитал", включая компании "Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант", "Ренессанс Брокер" и УК "РенКап", менеджменту во главе с Максимом Орловским, Владимиром Куровым и Игорем Даниленко", - указывается в сообщении. Стороны получили все необходимые согласования и одобрения. Компания намерена сохранить приверженность текущей бизнес-стратегии и фокус на обслуживании крупнейших институциональных и частных клиентов, отмечается там же. "Это были плодотворные 16 лет сотрудничества. "Ренессанс" является хорошим и перспективным активом: мы рады передать его в надежные руки и при этом остаться в партнерских отношениях",- говорит генеральный директор группы "Онэксим" Дмитрий Разумов. "Ренессанс" – один из старейших участников российского финансового рынка. Сделка открывает новую главу в истории "Ренессанса", но не меняет нашего стремления к постоянному совершенствованию продуктового предложения для клиентов. В частности, мы намерены усилить акцент на развитии доверительного управления, поскольку видим в этом существенные перспективы и нереализованный спрос", - замечает главный исполнительный директор в России и СНГ "Ренессанс Капитала" Максим Орловский.
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россия, продажа бизнеса, ренессанс капитал
РОССИЯ, продажа бизнеса, Ренессанс Капитал
18:17 13.11.2024
 
Группа "Онэксим" продала "Ренессанс Капитал"

Группа "Онэксим" продала "Ренессанс Капитал" менеджменту инвестгруппы

© fotolia.com / WranglerПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© fotolia.com / Wrangler
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Группа "Онэксим" продала "Ренессанс Капитал" менеджменту инвестгруппы во главе с Максимом Орловским, Владимиром Куровым и Игорем Даниленко, говорится в совместном пресс-релизе.
"Группа "Онэксим" и "Ренессанс Капитал" сообщают о закрытии сделки по продаже российского бизнеса инвестиционной группы "Ренессанс Капитал", включая компании "Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант", "Ренессанс Брокер" и УК "РенКап", менеджменту во главе с Максимом Орловским, Владимиром Куровым и Игорем Даниленко", - указывается в сообщении.
Стороны получили все необходимые согласования и одобрения. Компания намерена сохранить приверженность текущей бизнес-стратегии и фокус на обслуживании крупнейших институциональных и частных клиентов, отмечается там же.
"Это были плодотворные 16 лет сотрудничества. "Ренессанс" является хорошим и перспективным активом: мы рады передать его в надежные руки и при этом остаться в партнерских отношениях",- говорит генеральный директор группы "Онэксим" Дмитрий Разумов.
"Ренессанс" – один из старейших участников российского финансового рынка. Сделка открывает новую главу в истории "Ренессанса", но не меняет нашего стремления к постоянному совершенствованию продуктового предложения для клиентов. В частности, мы намерены усилить акцент на развитии доверительного управления, поскольку видим в этом существенные перспективы и нереализованный спрос", - замечает главный исполнительный директор в России и СНГ "Ренессанс Капитала" Максим Орловский.
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РОССИЯпродажа бизнесаРенессанс Капитал
 
 
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