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Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2024 году - 13.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241113/opek-852805643.html
Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2024 году
Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2024 году - 13.11.2024, ПРАЙМ
Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2024 году
Минэнерго США повысило ожидания по добыче нефти ОПЕК+ в 2024 году на 30 тысяч баррелей в сутки, а в 2025 году снизило на 90 тысяч баррелей в сутки, следует из... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T20:27+0300
2024-11-13T20:28+0300
экономика
сша
минэнерго сша
сделка опек+
добыча нефти
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго США повысило ожидания по добыче нефти ОПЕК+ в 2024 году на 30 тысяч баррелей в сутки, а в 2025 году снизило на 90 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США. Ранее, в октябре, минэнерго ожидало, что добыча нефти ОПЕК+ в 2024 году снизится на 1,33 миллиона баррелей в сутки, до 35,75 миллиона. А в 2025 году вырастет на 710 тысяч баррелей в сутки, до 36,46 миллиона. Теперь, в ноябрьском докладе, министерство прогнозирует снижение добычи нефти ОПЕК+ на 1,3 миллиона баррелей в сутки, до 35,78 миллиона, а в 2025 году ожидает роста на 590 тысяч баррелей в сутки, до 36,37 миллиона. Таким образом, его ожидания выросли на 30 тысяч в 2024 году и снизились на 90 тысяч баррелей в сутки в 2025 году.
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сша, минэнерго сша, сделка опек+, добыча нефти
Экономика, США, Минэнерго США, Сделка ОПЕК+, добыча нефти
20:27 13.11.2024 (обновлено: 20:28 13.11.2024)
 
Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2024 году

Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2024 году на 30 тысяч б/с

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК.
Логотип ОПЕК. - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго США повысило ожидания по добыче нефти ОПЕК+ в 2024 году на 30 тысяч баррелей в сутки, а в 2025 году снизило на 90 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.
Ранее, в октябре, минэнерго ожидало, что добыча нефти ОПЕК+ в 2024 году снизится на 1,33 миллиона баррелей в сутки, до 35,75 миллиона. А в 2025 году вырастет на 710 тысяч баррелей в сутки, до 36,46 миллиона.
Теперь, в ноябрьском докладе, министерство прогнозирует снижение добычи нефти ОПЕК+ на 1,3 миллиона баррелей в сутки, до 35,78 миллиона, а в 2025 году ожидает роста на 590 тысяч баррелей в сутки, до 36,37 миллиона. Таким образом, его ожидания выросли на 30 тысяч в 2024 году и снизились на 90 тысяч баррелей в сутки в 2025 году.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год
20:24
 
ЭкономикаСШАМинэнерго СШАСделка ОПЕК+добыча нефти
 
 
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