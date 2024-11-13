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Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2024 году
Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2024 году - 13.11.2024, ПРАЙМ
Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2024 году
Минэнерго США повысило ожидания по добыче нефти ОПЕК+ в 2024 году на 30 тысяч баррелей в сутки, а в 2025 году снизило на 90 тысяч баррелей в сутки, следует из... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T20:27+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго США повысило ожидания по добыче нефти ОПЕК+ в 2024 году на 30 тысяч баррелей в сутки, а в 2025 году снизило на 90 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США. Ранее, в октябре, минэнерго ожидало, что добыча нефти ОПЕК+ в 2024 году снизится на 1,33 миллиона баррелей в сутки, до 35,75 миллиона. А в 2025 году вырастет на 710 тысяч баррелей в сутки, до 36,46 миллиона. Теперь, в ноябрьском докладе, министерство прогнозирует снижение добычи нефти ОПЕК+ на 1,3 миллиона баррелей в сутки, до 35,78 миллиона, а в 2025 году ожидает роста на 590 тысяч баррелей в сутки, до 36,37 миллиона. Таким образом, его ожидания выросли на 30 тысяч в 2024 году и снизились на 90 тысяч баррелей в сутки в 2025 году.
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сша, минэнерго сша, сделка опек+, добыча нефти
Экономика, США, Минэнерго США, Сделка ОПЕК+, добыча нефти
Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2024 году
Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2024 году на 30 тысяч б/с
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго США повысило ожидания по добыче нефти ОПЕК+ в 2024 году на 30 тысяч баррелей в сутки, а в 2025 году снизило на 90 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.
Ранее, в октябре, минэнерго ожидало, что добыча нефти ОПЕК+ в 2024 году снизится на 1,33 миллиона баррелей в сутки, до 35,75 миллиона. А в 2025 году вырастет на 710 тысяч баррелей в сутки, до 36,46 миллиона.
Теперь, в ноябрьском докладе, министерство прогнозирует снижение добычи нефти ОПЕК+ на 1,3 миллиона баррелей в сутки, до 35,78 миллиона, а в 2025 году ожидает роста на 590 тысяч баррелей в сутки, до 36,37 миллиона. Таким образом, его ожидания выросли на 30 тысяч в 2024 году и снизились на 90 тысяч баррелей в сутки в 2025 году.
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год