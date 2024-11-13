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В офисе Зеленского снова отказались от переговоров с Россией

В офисе Зеленского снова отказались от переговоров с Россией - 13.11.2024, ПРАЙМ

В офисе Зеленского снова отказались от переговоров с Россией

Киев не пойдет на переговоры с Москвой и не откажется от своих территорий для окончания конфликта. Об этом заявил в среду в эфире украинского радио New Voice... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T19:50+0300

2024-11-13T19:50+0300

2024-11-13T20:54+0300

политика

украина

владимир зеленский

россия

переговоры

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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Киев не пойдет на переговоры с Москвой и не откажется от своих территорий для окончания конфликта. Об этом заявил в среду в эфире украинского радио New Voice советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Зеленский ранее в интервью изданию Guardian вновь заявил об отказе от переговоров с Россией и назвал их "нереалистичными". По мнению Подоляка, у Москвы якобы нет никаких настоящих намерений идти на какие-то переговорные процессы с Киевом и она якобы продолжает "настаивать на ультимативных требованиях, то есть Украина должна лишиться не только территории, но и субъектности, суверенности своей, и так далее". "98% материалов, которые мы читаем, построены на том, что надо к чему-то заставить Украину, что Украина должна на какие-то уступки пойти и так далее… Это выглядит абсолютно аморально", — сказал он. Москва не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.

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украина, владимир зеленский, россия, переговоры