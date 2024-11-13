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В офисе Зеленского снова отказались от переговоров с Россией - 13.11.2024, ПРАЙМ
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В офисе Зеленского снова отказались от переговоров с Россией
В офисе Зеленского снова отказались от переговоров с Россией - 13.11.2024, ПРАЙМ
В офисе Зеленского снова отказались от переговоров с Россией
Киев не пойдет на переговоры с Москвой и не откажется от своих территорий для окончания конфликта. Об этом заявил в среду в эфире украинского радио New Voice... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T19:50+0300
2024-11-13T20:54+0300
политика
украина
владимир зеленский
россия
переговоры
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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Киев не пойдет на переговоры с Москвой и не откажется от своих территорий для окончания конфликта. Об этом заявил в среду в эфире украинского радио New Voice советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Зеленский ранее в интервью изданию Guardian вновь заявил об отказе от переговоров с Россией и назвал их "нереалистичными". По мнению Подоляка, у Москвы якобы нет никаких настоящих намерений идти на какие-то переговорные процессы с Киевом и она якобы продолжает "настаивать на ультимативных требованиях, то есть Украина должна лишиться не только территории, но и субъектности, суверенности своей, и так далее". "98% материалов, которые мы читаем, построены на том, что надо к чему-то заставить Украину, что Украина должна на какие-то уступки пойти и так далее… Это выглядит абсолютно аморально", — сказал он. Москва не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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украина, владимир зеленский, россия, переговоры
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, РОССИЯ, переговоры
19:50 13.11.2024 (обновлено: 20:54 13.11.2024)
 
В офисе Зеленского снова отказались от переговоров с Россией

Подоляк: Киев не пойдет на переговоры с Москвой и не откажется от территорий

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Киев не пойдет на переговоры с Москвой и не откажется от своих территорий для окончания конфликта. Об этом заявил в среду в эфире украинского радио New Voice советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Зеленский ранее в интервью изданию Guardian вновь заявил об отказе от переговоров с Россией и назвал их "нереалистичными".
По мнению Подоляка, у Москвы якобы нет никаких настоящих намерений идти на какие-то переговорные процессы с Киевом и она якобы продолжает "настаивать на ультимативных требованиях, то есть Украина должна лишиться не только территории, но и субъектности, суверенности своей, и так далее".
"98% материалов, которые мы читаем, построены на том, что надо к чему-то заставить Украину, что Украина должна на какие-то уступки пойти и так далее… Это выглядит абсолютно аморально", — сказал он.
Москва не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийРОССИЯпереговоры
 
 
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