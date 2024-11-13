https://1prime.ru/20241113/otvet-852795142.html
В МИД рассказали, каким будет ответ на разрешение Киеву бить вглубь России
В МИД рассказали, каким будет ответ на разрешение Киеву бить вглубь России - 13.11.2024, ПРАЙМ
В МИД рассказали, каким будет ответ на разрешение Киеву бить вглубь России
Москва будет считать предоставление киевскому режиму разрешения бить вглубь российской территории фактическим вступлением стран-членов Североатлантического... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T15:42+0300
2024-11-13T15:42+0300
2024-11-13T15:42+0300
политика
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Москва будет считать предоставление киевскому режиму разрешения бить вглубь российской территории фактическим вступлением стран-членов Североатлантического альянса в прямой вооруженный конфликт с РФ, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что британский премьер-министр Кир Стармер намерен добиться от президента США Джо Байдена предоставления обещанного Вашингтоном кредита Киеву в размере 20 миллиардов долларов под замороженные российские активы до прихода к власти Дональда Трампа. Отмечалось, что Стармер также призовет разрешить Украине бить дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России, против чего выступает Байден. Захарова напомнила Вашингтону, Лондону, Парижу и Брюсселю, что они "продолжают играть с огнем" и что президент России Владимир Путин четко обозначил реакцию Москвы в случае получения киевским режимом разрешения на такие удары. "Мы будем расценивать это как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией… Ответ на использование западных дальнобойных систем по российской территории будет неминуемым и разрушительным для них", — сказала Захарова. В России не раз обращали внимание на то, что Запад во главе с США постоянно накачивает Украину оружием, затягивая тем самым конфликт, а также рассуждает о возможности разрешить киевскому режиму бить вглубь российской территории дальнобойным оружием. Москва предупреждала, что прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть.Россия ранее направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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россия, мария захарова, поддержка украины, нато, запад
Политика, РОССИЯ, Мария Захарова, поддержка Украины, НАТО, ЗАПАД
В МИД рассказали, каким будет ответ на разрешение Киеву бить вглубь России
Захарова: ответ на разрешение Киеву бить по РФ будет неминуемым и разрушительным
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Москва будет считать предоставление киевскому режиму разрешения бить вглубь российской территории фактическим вступлением стран-членов Североатлантического альянса в прямой вооруженный конфликт с РФ, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что британский премьер-министр Кир Стармер намерен добиться от президента США Джо Байдена предоставления обещанного Вашингтоном кредита Киеву в размере 20 миллиардов долларов под замороженные российские активы до прихода к власти Дональда Трампа. Отмечалось, что Стармер также призовет разрешить Украине бить дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России, против чего выступает Байден.
Захарова напомнила Вашингтону, Лондону, Парижу и Брюсселю, что они "продолжают играть с огнем" и что президент России Владимир Путин четко обозначил реакцию Москвы в случае получения киевским режимом разрешения на такие удары.
"Мы будем расценивать это как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией… Ответ на использование западных дальнобойных систем по российской территории будет неминуемым и разрушительным для них", — сказала Захарова.
В России не раз обращали внимание на то, что Запад во главе с США постоянно накачивает Украину оружием, затягивая тем самым конфликт, а также рассуждает о возможности разрешить киевскому режиму бить вглубь российской территории дальнобойным оружием. Москва предупреждала, что прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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