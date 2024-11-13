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Турции предложили статус партнера в БРИКС - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Турции предложили статус партнера в БРИКС
Турции предложили статус партнера в БРИКС - 13.11.2024, ПРАЙМ
Турции предложили статус партнера в БРИКС
Турция получила предложение стать страной-партнером БРИКС, заявил министр торговли страны Омер Болат. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T11:23+0300
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турция
брикс
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СТАМБУЛ, 13 ноя - ПРАЙМ. Турция получила предложение стать страной-партнером БРИКС, заявил министр торговли страны Омер Болат. "Турции предложили стать страной-партнером в БРИКС, это переходный процесс", - подчеркнул Болат в интервью телеканалу tvnet. Он также отметил, что подобный статус принесет Анкаре большую выгоду, так как обеспечит сотрудничество с важнейшими мировыми платформами.БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.
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турция, брикс
ТУРЦИЯ, БРИКС
11:23 13.11.2024 (обновлено: 11:27 13.11.2024)
 
Турции предложили статус партнера в БРИКС

Болат: Турция получила предложение стать страной-партнером БРИКС

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
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СТАМБУЛ, 13 ноя - ПРАЙМ. Турция получила предложение стать страной-партнером БРИКС, заявил министр торговли страны Омер Болат.
"Турции предложили стать страной-партнером в БРИКС, это переходный процесс", - подчеркнул Болат в интервью телеканалу tvnet. Он также отметил, что подобный статус принесет Анкаре большую выгоду, так как обеспечит сотрудничество с важнейшими мировыми платформами.
БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.
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