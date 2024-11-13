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Турции предложили статус партнера в БРИКС

Турции предложили статус партнера в БРИКС - 13.11.2024, ПРАЙМ

Турции предложили статус партнера в БРИКС

Турция получила предложение стать страной-партнером БРИКС, заявил министр торговли страны Омер Болат. | 13.11.2024, ПРАЙМ

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турция

брикс

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СТАМБУЛ, 13 ноя - ПРАЙМ. Турция получила предложение стать страной-партнером БРИКС, заявил министр торговли страны Омер Болат. "Турции предложили стать страной-партнером в БРИКС, это переходный процесс", - подчеркнул Болат в интервью телеканалу tvnet. Он также отметил, что подобный статус принесет Анкаре большую выгоду, так как обеспечит сотрудничество с важнейшими мировыми платформами.БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.

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турция, брикс