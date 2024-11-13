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В МВД отметили резкий рост спроса на трудовые патенты для иностранцев - 13.11.2024, ПРАЙМ
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В МВД отметили резкий рост спроса на трудовые патенты для иностранцев
В МВД отметили резкий рост спроса на трудовые патенты для иностранцев - 13.11.2024, ПРАЙМ
В МВД отметили резкий рост спроса на трудовые патенты для иностранцев
В результате активной миграционной политики количество запросов на трудовые патенты для иностранцев в 2024 возросло на 48,7%, разрешений на работу - 26,3%,... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T17:14+0300
2024-11-13T17:15+0300
патент
трудовые мигранты
россия
мвд
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. В результате активной миграционной политики количество запросов на трудовые патенты для иностранцев в 2024 возросло на 48,7%, разрешений на работу - 26,3%, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. В 2024 году в 2,4 раза возросло количество внеплановых проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, по итогам которых выявлено на 77,4 % больше правонарушений. "В результате принимаемых мер по усилению контроля за миграционными процессами количество уведомлений о заключении трудового или гражданско-правового договора с иностранными гражданами и лицами без гражданства, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента либо разрешения на работу, возросло на 48,7 % и 26,3 % соответственно", - сказала Волк. По ее словам, общее число предоставленных подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД РФ государственных услуг достигло 49,6 миллиона.
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патент, трудовые мигранты, россия, мвд
патент, Трудовые мигранты, РОССИЯ, МВД
17:14 13.11.2024 (обновлено: 17:15 13.11.2024)
 
В МВД отметили резкий рост спроса на трудовые патенты для иностранцев

Волк: количество запросов на трудовые патенты для иностранцев в 2024 возросло почти на 49%

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк#Участники заседания коллегии МВД России. 9 марта 2017
#Участники заседания коллегии МВД России. 9 марта 2017 - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. В результате активной миграционной политики количество запросов на трудовые патенты для иностранцев в 2024 возросло на 48,7%, разрешений на работу - 26,3%, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
В 2024 году в 2,4 раза возросло количество внеплановых проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, по итогам которых выявлено на 77,4 % больше правонарушений.
"В результате принимаемых мер по усилению контроля за миграционными процессами количество уведомлений о заключении трудового или гражданско-правового договора с иностранными гражданами и лицами без гражданства, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента либо разрешения на работу, возросло на 48,7 % и 26,3 % соответственно", - сказала Волк.
По ее словам, общее число предоставленных подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД РФ государственных услуг достигло 49,6 миллиона.
Здание Министерства внутренних дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
В МВД зафиксировали рост числа высланных из России мигрантов-нарушителей
16:58
 
патентТрудовые мигрантыРОССИЯМВД
 
 
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