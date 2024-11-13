https://1prime.ru/20241113/patent-852798838.html

В МВД отметили резкий рост спроса на трудовые патенты для иностранцев

В МВД отметили резкий рост спроса на трудовые патенты для иностранцев - 13.11.2024, ПРАЙМ

В МВД отметили резкий рост спроса на трудовые патенты для иностранцев

В результате активной миграционной политики количество запросов на трудовые патенты для иностранцев в 2024 возросло на 48,7%, разрешений на работу - 26,3%,... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T17:14+0300

2024-11-13T17:14+0300

2024-11-13T17:15+0300

патент

трудовые мигранты

россия

мвд

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. В результате активной миграционной политики количество запросов на трудовые патенты для иностранцев в 2024 возросло на 48,7%, разрешений на работу - 26,3%, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. В 2024 году в 2,4 раза возросло количество внеплановых проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, по итогам которых выявлено на 77,4 % больше правонарушений. "В результате принимаемых мер по усилению контроля за миграционными процессами количество уведомлений о заключении трудового или гражданско-правового договора с иностранными гражданами и лицами без гражданства, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента либо разрешения на работу, возросло на 48,7 % и 26,3 % соответственно", - сказала Волк. По ее словам, общее число предоставленных подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД РФ государственных услуг достигло 49,6 миллиона.

https://1prime.ru/20241113/migranty-852797927.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

патент, трудовые мигранты, россия, мвд