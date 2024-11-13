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США и ЕС оказывают давление на прикаспийские государства, заявил Патрушев - 13.11.2024, ПРАЙМ
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США и ЕС оказывают давление на прикаспийские государства, заявил Патрушев
США и ЕС оказывают давление на прикаспийские государства, заявил Патрушев - 13.11.2024, ПРАЙМ
США и ЕС оказывают давление на прикаспийские государства, заявил Патрушев
Вашингтон и его союзники давят на самостоятельные прикаспийские страны в попытках вовлечь их в орбиту своего влияния. Об этом заявил на совещании на базе... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T14:18+0300
2024-11-13T14:18+0300
политика
россия
николай патрушев
каспийское море
сша
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КАСПИЙСК (Дагестан), 13 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон и его союзники давят на самостоятельные прикаспийские страны в попытках вовлечь их в орбиту своего влияния. Об этом заявил на совещании на базе кораблей пограничного управления ФСБ России по Дагестану помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев. Он отметил, что к каспийскому региону сохраняется повышенное внимание со стороны США и ЕС, которые "продолжают попытки оказать тотальное давление на государства, проводящие самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, для вовлечения их в свою орбиту влияния".
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россия, николай патрушев, каспийское море, сша, ес
Политика, РОССИЯ, Николай Патрушев, Каспийское море, США, ЕС
14:18 13.11.2024
 
США и ЕС оказывают давление на прикаспийские государства, заявил Патрушев

Патрушев: США и ЕС хотят вовлечь прикаспийские страны в орбиту своего влияния

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами Совбеза РФ, правительства РФ и руководством силовых ведомств
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами Совбеза РФ, правительства РФ и руководством силовых ведомств - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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КАСПИЙСК (Дагестан), 13 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон и его союзники давят на самостоятельные прикаспийские страны в попытках вовлечь их в орбиту своего влияния. Об этом заявил на совещании на базе кораблей пограничного управления ФСБ России по Дагестану помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.
Он отметил, что к каспийскому региону сохраняется повышенное внимание со стороны США и ЕС, которые "продолжают попытки оказать тотальное давление на государства, проводящие самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, для вовлечения их в свою орбиту влияния".
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ПолитикаРОССИЯНиколай ПатрушевКаспийское мореСШАЕС
 
 
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