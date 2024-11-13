https://1prime.ru/20241113/patrushev-852791694.html

США и ЕС оказывают давление на прикаспийские государства, заявил Патрушев

США и ЕС оказывают давление на прикаспийские государства, заявил Патрушев - 13.11.2024, ПРАЙМ

США и ЕС оказывают давление на прикаспийские государства, заявил Патрушев

Вашингтон и его союзники давят на самостоятельные прикаспийские страны в попытках вовлечь их в орбиту своего влияния. Об этом заявил на совещании на базе... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T14:18+0300

2024-11-13T14:18+0300

2024-11-13T14:18+0300

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КАСПИЙСК (Дагестан), 13 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон и его союзники давят на самостоятельные прикаспийские страны в попытках вовлечь их в орбиту своего влияния. Об этом заявил на совещании на базе кораблей пограничного управления ФСБ России по Дагестану помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев. Он отметил, что к каспийскому региону сохраняется повышенное внимание со стороны США и ЕС, которые "продолжают попытки оказать тотальное давление на государства, проводящие самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, для вовлечения их в свою орбиту влияния".

https://1prime.ru/20241111/patrushev-852740694.html

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россия, николай патрушев, каспийское море, сша, ес