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Вместо "пальмы". В России дорожает еще один вид масла вслед за сливочным

Вместо "пальмы". В России дорожает еще один вид масла вслед за сливочным - 13.11.2024, ПРАЙМ

Вместо "пальмы". В России дорожает еще один вид масла вслед за сливочным

С сентября стоимость подсолнечного масла на полках магазинов резко выросла. Почему так случилось и ждать ли снижения, рассказала агентству "Прайм" профессор... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T02:02+0300

2024-11-13T02:02+0300

2024-11-13T02:02+0300

эксклюзив

подсолнечное масло

пошлина на экспорт подсолнечного масла

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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. С сентября стоимость подсолнечного масла на полках магазинов резко выросла. Почему так случилось и ждать ли снижения, рассказала агентству "Прайм" профессор базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.Подсолнечное масло исторически является одним из основных продуктов потребительской корзины населения России. Однако в последние месяцы более 60 процентов произведенного в нашей стране “народного продукта” уходит на экспорт.Дело в том, что мировые цены на него выросли на 11 процентов буквально за считанные недели. Это связано с ростом спроса на другое растительное масло - пальмовое. Его объемы сокращаются из-за погодных катаклизмов и общего тренда на старение пальмовых деревьев. Кроме того, растительные масла активно используются во многих странах в качестве биотоплива, что создает дополнительный дефицит и сокращает предложение на мировых торговых площадках.При этом рынок масла – взаимозаменяемый. По технологии во многих случаях можно заменить один вид на другой. Поэтому изменения в одной категории неминуемо отражаются на остальных, объяснила Проданова. Как следствие, объемы в продаже сокращаются, а цены растут.Повышение экспортной пошлины с ноября 2024 года должно в какой-то мере удержать производителей от продаж за рубеж и заставить переключиться на внутренний рынок. Это поможет стабилизировать цены, тем более текущий сельхозсезон не отличается высоким урожаем подсолнечника.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, подсолнечное масло, пошлина на экспорт подсолнечного масла