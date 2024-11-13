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Вместо "пальмы". В России дорожает еще один вид масла вслед за сливочным
Вместо "пальмы". В России дорожает еще один вид масла вслед за сливочным - 13.11.2024, ПРАЙМ
Вместо "пальмы". В России дорожает еще один вид масла вслед за сливочным
С сентября стоимость подсолнечного масла на полках магазинов резко выросла. Почему так случилось и ждать ли снижения, рассказала агентству "Прайм" профессор... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T02:02+0300
2024-11-13T02:02+0300
2024-11-13T02:02+0300
эксклюзив
подсолнечное масло
пошлина на экспорт подсолнечного масла
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. С сентября стоимость подсолнечного масла на полках магазинов резко выросла. Почему так случилось и ждать ли снижения, рассказала агентству "Прайм" профессор базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.Подсолнечное масло исторически является одним из основных продуктов потребительской корзины населения России. Однако в последние месяцы более 60 процентов произведенного в нашей стране “народного продукта” уходит на экспорт.Дело в том, что мировые цены на него выросли на 11 процентов буквально за считанные недели. Это связано с ростом спроса на другое растительное масло - пальмовое. Его объемы сокращаются из-за погодных катаклизмов и общего тренда на старение пальмовых деревьев. Кроме того, растительные масла активно используются во многих странах в качестве биотоплива, что создает дополнительный дефицит и сокращает предложение на мировых торговых площадках.При этом рынок масла – взаимозаменяемый. По технологии во многих случаях можно заменить один вид на другой. Поэтому изменения в одной категории неминуемо отражаются на остальных, объяснила Проданова. Как следствие, объемы в продаже сокращаются, а цены растут.Повышение экспортной пошлины с ноября 2024 года должно в какой-то мере удержать производителей от продаж за рубеж и заставить переключиться на внутренний рынок. Это поможет стабилизировать цены, тем более текущий сельхозсезон не отличается высоким урожаем подсолнечника.
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эксклюзив, подсолнечное масло, пошлина на экспорт подсолнечного масла
Эксклюзив, подсолнечное масло, пошлина на экспорт подсолнечного масла
Вместо "пальмы". В России дорожает еще один вид масла вслед за сливочным
Профессор Проданова: подсолнечное масло подешевеет из-за новых пошлин на экспорт
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. С сентября стоимость подсолнечного масла на полках магазинов резко выросла. Почему так случилось и ждать ли снижения, рассказала агентству "Прайм" профессор базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.
Подсолнечное масло исторически является одним из основных продуктов потребительской корзины населения России. Однако в последние месяцы более 60 процентов произведенного в нашей стране “народного продукта” уходит на экспорт.
Действие гибкой экспортной пошлины на подсолнечное масло продлят
Дело в том, что мировые цены на него выросли на 11 процентов буквально за считанные недели. Это связано с ростом спроса на другое растительное масло - пальмовое. Его объемы сокращаются из-за погодных катаклизмов и общего тренда на старение пальмовых деревьев. Кроме того, растительные масла активно используются во многих странах в качестве биотоплива, что создает дополнительный дефицит и сокращает предложение на мировых торговых площадках.
При этом рынок масла – взаимозаменяемый. По технологии во многих случаях можно заменить один вид на другой. Поэтому изменения в одной категории неминуемо отражаются на остальных, объяснила Проданова. Как следствие, объемы в продаже сокращаются, а цены растут.
Повышение экспортной пошлины с ноября 2024 года должно в какой-то мере удержать производителей от продаж за рубеж и заставить переключиться на внутренний рынок. Это поможет стабилизировать цены, тем более текущий сельхозсезон не отличается высоким урожаем подсолнечника.