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"Сутенер войны": Медведчук раскрыл, кто стоит за русофобией Киева - 13.11.2024, ПРАЙМ
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"Сутенер войны": Медведчук раскрыл, кто стоит за русофобией Киева
"Сутенер войны": Медведчук раскрыл, кто стоит за русофобией Киева - 13.11.2024, ПРАЙМ
"Сутенер войны": Медведчук раскрыл, кто стоит за русофобией Киева
Глава киевского режима Владимир Зеленский, действия которого продиктованы желанием Запада, стал настоящим "сутенером войны", утратившим способность мирно... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T14:45+0300
2024-11-13T14:45+0300
политика
владимир зеленский
виктор медведчук
переговоры
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский, действия которого продиктованы желанием Запада, стал настоящим "сутенером войны", утратившим способность мирно урегулировать конфликт, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук."В Кремле понимают, что раз страны, объявившие себя образцом демократии и толерантности, закрывают глаза на остервенелую пропаганду войны и русофобии, то именно такое поведение украинцев им и нужно...", - подчеркнул политик в своей авторской колонке для российской государственной мультимедийной платформы "Смотрим". Медведчук заявил, что западные кураторы киевского режима пытаются насадить украинцам ненависть к россиянам, убедив их в том, что такое поведение является национальной чертой. Главными виновниками эскалации конфликта партийный лидер считает Джо Байдена и его администрацию. Именно поэтому, добавил он, договоры должны проводиться без участия самого Зеленского и исключительно с Дональдом Трампом.
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владимир зеленский, виктор медведчук, переговоры
Политика, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, переговоры
14:45 13.11.2024
 
"Сутенер войны": Медведчук раскрыл, кто стоит за русофобией Киева

Медведчук заявил, что Зеленский утратил возможность сесть за стол переговоров

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский, действия которого продиктованы желанием Запада, стал настоящим "сутенером войны", утратившим способность мирно урегулировать конфликт, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"В Кремле понимают, что раз страны, объявившие себя образцом демократии и толерантности, закрывают глаза на остервенелую пропаганду войны и русофобии, то именно такое поведение украинцев им и нужно...", - подчеркнул политик в своей авторской колонке для российской государственной мультимедийной платформы "Смотрим".
Медведчук заявил, что западные кураторы киевского режима пытаются насадить украинцам ненависть к россиянам, убедив их в том, что такое поведение является национальной чертой. Главными виновниками эскалации конфликта партийный лидер считает Джо Байдена и его администрацию. Именно поэтому, добавил он, договоры должны проводиться без участия самого Зеленского и исключительно с Дональдом Трампом.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
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ПолитикаВладимир ЗеленскийВиктор Медведчукпереговоры
 
 
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