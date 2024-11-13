https://1prime.ru/20241113/peregovory-852792893.html

"Сутенер войны": Медведчук раскрыл, кто стоит за русофобией Киева

"Сутенер войны": Медведчук раскрыл, кто стоит за русофобией Киева - 13.11.2024, ПРАЙМ

"Сутенер войны": Медведчук раскрыл, кто стоит за русофобией Киева

Глава киевского режима Владимир Зеленский, действия которого продиктованы желанием Запада, стал настоящим "сутенером войны", утратившим способность мирно... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T14:45+0300

2024-11-13T14:45+0300

2024-11-13T14:45+0300

политика

владимир зеленский

виктор медведчук

переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_80667ffa9dc61e346627a14f959cebca.jpg

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский, действия которого продиктованы желанием Запада, стал настоящим "сутенером войны", утратившим способность мирно урегулировать конфликт, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук."В Кремле понимают, что раз страны, объявившие себя образцом демократии и толерантности, закрывают глаза на остервенелую пропаганду войны и русофобии, то именно такое поведение украинцев им и нужно...", - подчеркнул политик в своей авторской колонке для российской государственной мультимедийной платформы "Смотрим". Медведчук заявил, что западные кураторы киевского режима пытаются насадить украинцам ненависть к россиянам, убедив их в том, что такое поведение является национальной чертой. Главными виновниками эскалации конфликта партийный лидер считает Джо Байдена и его администрацию. Именно поэтому, добавил он, договоры должны проводиться без участия самого Зеленского и исключительно с Дональдом Трампом.

https://1prime.ru/20241113/pomosch-852790683.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, виктор медведчук, переговоры