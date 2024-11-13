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Бежать некуда. Стало известно, кого Киев боится больше, чем Трампа
Бежать некуда. Стало известно, кого Киев боится больше, чем Трампа - 13.11.2024, ПРАЙМ
Бежать некуда. Стало известно, кого Киев боится больше, чем Трампа
Зеленскому не докладывают о реальном положении дел на поле боя, сообщило издание The Economist со ссылкой на приближенный к украинскому командованию источник. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T15:01+0300
2024-11-13T15:01+0300
2024-11-13T15:01+0300
политика
украина
трамп у власти
владимир зеленский
президентские выборы на украине
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Зеленскому не докладывают о реальном положении дел на поле боя, сообщило издание The Economist со ссылкой на приближенный к украинскому командованию источник.Кроме того, отметили авторы статьи, в Киеве все больше опасаются предложений нового американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Москвой. Украинские чиновники полагают, что идеи республиканца будут близки к требованиям, которые уже озвучивал его будущий вице-президента Вэнса.Кроме того, над Украиной нависла новая проблема, которая может отразиться на обществе серьезнее, чем кажется на первый взгляд. В политическом пространстве киевской верхушки обсуждаются две ключевые даты: 20 января - день инагурации Дональда трампа и 25 мая - возможный день президентских выборов на Украине.Многие граждане уже готовятся к надвигающимся переменам. Как минимум, в отношении "нового" Вашингтона. Сообщается, что условия Трампа по Украине могут совпасть с ранее озвученными идеями - "членство в НАТО будет исключено, а России будет позволено сохранить 18% территории Украины, которые она заняла к настоящему моменту". Но даже с наметками планов по окончанию конфликта стране стоит готовиться к немалому количество военных столкновений до полного урегулирования, заключили авторы статьи.Полный текст читайте на ИноСМИ
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украина, трамп у власти, владимир зеленский, президентские выборы на украине
Политика, УКРАИНА, Трамп у власти, Владимир Зеленский, президентские выборы на Украине
Бежать некуда. Стало известно, кого Киев боится больше, чем Трампа
The Economist: на Украине боятся переговоров Трампа с Россией по формуле Вэнса
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ.
Зеленскому не докладывают о реальном положении дел на поле боя, сообщило издание The Economist
со ссылкой на приближенный к украинскому командованию источник.
Кроме того, отметили авторы статьи, в Киеве все больше опасаются предложений нового американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Москвой. Украинские чиновники полагают, что идеи республиканца будут близки к требованиям, которые уже озвучивал его будущий вице-президента Вэнса.
Кроме того, над Украиной нависла новая проблема, которая может отразиться на обществе серьезнее, чем кажется на первый взгляд. В политическом пространстве киевской верхушки обсуждаются две ключевые даты: 20 января - день инагурации Дональда трампа и 25 мая - возможный день президентских выборов на Украине.
Многие граждане уже готовятся к надвигающимся переменам. Как минимум, в отношении "нового" Вашингтона. Сообщается, что условия Трампа по Украине могут совпасть с ранее озвученными идеями - "членство в НАТО будет исключено, а России будет позволено сохранить 18% территории Украины, которые она заняла к настоящему моменту". Но даже с наметками планов по окончанию конфликта стране стоит готовиться к немалому количество военных столкновений до полного урегулирования, заключили авторы статьи.
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