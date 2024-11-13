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В Кремле заявили о высокой динамике спецоперации
В Кремле заявили о высокой динамике спецоперации - 13.11.2024, ПРАЙМ
В Кремле заявили о высокой динамике спецоперации
Динамика СВО весьма высокая, операция продолжается полным ходом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T12:08+0300
2024-11-13T12:08+0300
2024-11-13T12:08+0300
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Динамика СВО весьма высокая, операция продолжается полным ходом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Динамика специальной военной операции весьма высокая, и она продолжается полным ходом", - заявил пресс-секретарь президента страны.По словам Пескова, российские военнослужащие в ходе спецоперации бережно относятся к гражданскому населению в отличие от бойцов Вооруженных сил Украины. Кроме того, российская сторона наносит удары исключительно по военным объектам, резюмировал он.
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россия, дмитрий песков, сво
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, СВО
В Кремле заявили о высокой динамике спецоперации
Песков: динамика СВО весьма высокая, операция продолжается полным ходом
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Динамика СВО весьма высокая, операция продолжается полным ходом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Динамика специальной военной операции весьма высокая, и она продолжается полным ходом", - заявил пресс-секретарь президента страны.
По словам Пескова, российские военнослужащие в ходе спецоперации бережно относятся к гражданскому населению в отличие от бойцов Вооруженных сил Украины. Кроме того, российская сторона наносит удары исключительно по военным объектам, резюмировал он.
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