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Польша выделила Украине самую большую помощь в соотношении с ВВП

Польша выделила Украине самую большую помощь в соотношении с ВВП - 13.11.2024, ПРАЙМ

Польша выделила Украине самую большую помощь в соотношении с ВВП

Польша выделила Украине самую большую помощь в соотношении с ВВП по сравнению с другими странами, свидетельствуют данные отчета, опубликованного на сайте... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T21:00+0300

2024-11-13T21:00+0300

2024-11-13T21:00+0300

экономика

польша

ввп польши

поддержка украины

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ВАРШАВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Польша выделила Украине самую большую помощь в соотношении с ВВП по сравнению с другими странами, свидетельствуют данные отчета, опубликованного на сайте президента страны. "Польша занимает первое место (по ВВП) среди всех стран, которые участвовали в помощи Украине. Польская поддержка первой достигла украинского фронта в значительных количествах. Мы передали самое большое количество тяжелого вооружения. Польша также входит в число стран, которые - в абсолютных цифрах - приняли наибольшее количество беженцев", - сказано на президентском сайте. Как утверждают в Варшаве, "все указывает на то, что если бы не польская помощь, ситуация на Украине сегодня была бы другой". Согласно представленным подсчетам, Польша выделила на эту помощь сумму, эквивалентную 4,91%. ВВП. Как подчеркнули в президентской канцелярии, "Польша первой начала массово поставлять тяжелое вооружение Украине, именно Польша инициировала создание "танковой коалиции". "Мы были в числе первых стран, которые пожертвовали Украине боевые самолеты. Мы также были первыми, кто зарегистрировал командование учебной миссии ЕС", - указывается в документе. Согласно представленным данным, всего Польша предоставила Украине военную помощь на сумму 3,23 млрд евро, то есть более 14 млрд злотых. Всего было передано около тысячи единиц танков, БТР и другой тяжелой техники. "Из почти 800 танков, полученных Украиной, более 350 были переданы в дар Польшей. Это больше, чем общая сумма пожертвований США, Великобритании, Германии, Швеции, Норвегии и Испании", - подчеркнули в канцелярии польского лидера. Из ресурсов польской армии на Украину было отправлено 14 современных танков Leopard 2A4 и машины более старой конструкции: 60 танков ПТ-91 и 280 Т72М, Т72М1, Т72М1Р. "Мы также передали Украине более 250 боевых машин пехоты BWP-1, 100 бронетранспортеров Росомак, 9 разведывательных машин БРДМ 2, более сотни САУ и более 30 реактивных установок БМ-21 "Град", - сказано в отчете. ВВС Украины получили в общей сложности 14 польских самолетов МиГ-29 и 12 вертолетов Ми-24. На Украину также прибыли десятки польских дронов, предназначенных для разведки, сотни дронов-камикадзе, зенитных и противоракетных комплексов. Кроме того, было передано более 100 миллионов патронов различных типов и калибров. Правительство Польши софинансировало проживание и питание беженцев с Украины – до 30 июня 2024 года такая помощь была оказана более чем двум миллионам граждан Украины. Данные Министерства внутренних дел и администрации показывают, что затраты на содержание военных беженцев с Украины под временной защитой в 2022 году составили 4,9 миллиарда злотых (1,25 миллиарда долларов). В 2023 году эта сумма составила 2,5 миллиарда злотых (625 миллионов долларов). Также составили отчета отметили помощь Польши в обучении украинских военных, лечении больных, оказание поддержки в области энергетики и достижении целей развития страны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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польша, ввп польши, поддержка украины