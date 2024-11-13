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Шольц отказался помогать Украине за счёт инвестиций в будущее Германии
Шольц отказался помогать Украине за счёт инвестиций в будущее Германии - 13.11.2024, ПРАЙМ
Шольц отказался помогать Украине за счёт инвестиций в будущее Германии
Поддержка Украины не должна осуществляться в ущерб интересам самой ФРГ и ее граждан, подчеркнул действующий федеральный канцлер страны Олаф Шольц в ходе своего... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T17:55+0300
2024-11-13T17:55+0300
2024-11-13T17:55+0300
экономика
олаф шольц
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БЕРЛИН, 13 ноя - ПРАЙМ. Поддержка Украины не должна осуществляться в ущерб интересам самой ФРГ и ее граждан, подчеркнул действующий федеральный канцлер страны Олаф Шольц в ходе своего выступления в немецком парламенте. "Необходимо ответить на один вопрос: следует ли финансировать поддержку Украины за счет более чем 12 миллиардов евро в федеральном бюджете Германии в ущерб решениям, необходимым для будущего нашей страны? Мой ответ – нет", - объявил немецкий политик.Глава парламента вновь подчеркнул, что государство не должно оказывать помощь Киеву, жертвуя при этом благосостоянием своих граждан, а также выделять деньги, урезая индексацию пенсий для немцев. Таким образом Шольц прокомментировал свой конфликт с бывшим министром финансов ФРГ Кристианом Линднером, который, по заявлению самого канцлера, предлагал прибегнуть именно к таким мерам.Шольц отметил, что перед ФРГ стоит сложная задача по недопущению эскалации украинского конфликта.
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олаф шольц, германия, украина
Экономика, Олаф Шольц, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
Шольц отказался помогать Украине за счёт инвестиций в будущее Германии
Шольц: помощь Украине не должна идти за счёт инвестиций в будущее ФРГ
БЕРЛИН, 13 ноя - ПРАЙМ. Поддержка Украины не должна осуществляться в ущерб интересам самой ФРГ и ее граждан, подчеркнул действующий федеральный канцлер страны Олаф Шольц в ходе своего выступления в немецком парламенте.
"Необходимо ответить на один вопрос: следует ли финансировать поддержку Украины за счет более чем 12 миллиардов евро в федеральном бюджете Германии в ущерб решениям, необходимым для будущего нашей страны? Мой ответ – нет", - объявил немецкий политик.
Глава парламента вновь подчеркнул, что государство не должно оказывать помощь Киеву, жертвуя при этом благосостоянием своих граждан, а также выделять деньги, урезая индексацию пенсий для немцев. Таким образом Шольц прокомментировал свой конфликт с бывшим министром финансов ФРГ Кристианом Линднером, который, по заявлению самого канцлера, предлагал прибегнуть именно к таким мерам.
Шольц отметил, что перед ФРГ стоит сложная задача по недопущению эскалации украинского конфликта.
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