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СМИ выяснили, по какому принципу Трамп раздает посты в правительстве США - 13.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ выяснили, по какому принципу Трамп раздает посты в правительстве США
СМИ выяснили, по какому принципу Трамп раздает посты в правительстве США - 13.11.2024, ПРАЙМ
СМИ выяснили, по какому принципу Трамп раздает посты в правительстве США
Ставший новым американским президентом Дональд Трамп выбирает кандидатов на важнейшие посты в сфере внешней политики из сторонников идеи "Америка прежде всего", | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T13:07+0300
2024-11-13T13:07+0300
политика
дональд трамп
внешняя политика
сша
администрация сша
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Ставший новым американским президентом Дональд Трамп выбирает кандидатов на важнейшие посты в сфере внешней политики из сторонников идеи "Америка прежде всего", передает издание New York Times. Так, ключевые позиции займут сенатор Марко Рубио и конгрессмен Майкл Уолц. Оба политика, отметили авторы, ранее придерживались жесткой, отчасти неоконсервативной внешней политики, однако постепенно трансформировали свои идеи. "(Теперь) они говорят на языке идеи "Америка прежде всего" и лучше вписываются в часто непредсказуемое мировоззрение Трампа, в котором заключение сделок преобладает над идеологией", - подчеркнули в издании. Авторы статьи предупредили, что в результате команда Трампа, разрабатывающая политику государства на мировой арене, может состоять из его преданных сторонников, готовых отказаться от глобальных обязательств и сконцентрироваться на укреплении позиций Вашингтона.
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дональд трамп, внешняя политика, сша, администрация сша
Политика, Дональд Трамп, Внешняя политика, США, администрация США
13:07 13.11.2024
 
СМИ выяснили, по какому принципу Трамп раздает посты в правительстве США

NYT: Трамп формирует команду из сторонников идеи "Америка прежде всего"

© Фото : Official social media of Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© Фото : Official social media of Donald Trump
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Ставший новым американским президентом Дональд Трамп выбирает кандидатов на важнейшие посты в сфере внешней политики из сторонников идеи "Америка прежде всего", передает издание New York Times.
Так, ключевые позиции займут сенатор Марко Рубио и конгрессмен Майкл Уолц. Оба политика, отметили авторы, ранее придерживались жесткой, отчасти неоконсервативной внешней политики, однако постепенно трансформировали свои идеи. "(Теперь) они говорят на языке идеи "Америка прежде всего" и лучше вписываются в часто непредсказуемое мировоззрение Трампа, в котором заключение сделок преобладает над идеологией", - подчеркнули в издании.
Авторы статьи предупредили, что в результате команда Трампа, разрабатывающая политику государства на мировой арене, может состоять из его преданных сторонников, готовых отказаться от глобальных обязательств и сконцентрироваться на укреплении позиций Вашингтона.
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ПолитикаДональд ТрампВнешняя политикаСШАадминистрация США
 
 
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