https://1prime.ru/20241113/post-852789614.html

СМИ выяснили, по какому принципу Трамп раздает посты в правительстве США

СМИ выяснили, по какому принципу Трамп раздает посты в правительстве США - 13.11.2024, ПРАЙМ

СМИ выяснили, по какому принципу Трамп раздает посты в правительстве США

Ставший новым американским президентом Дональд Трамп выбирает кандидатов на важнейшие посты в сфере внешней политики из сторонников идеи "Америка прежде всего", | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T13:07+0300

2024-11-13T13:07+0300

2024-11-13T13:07+0300

политика

дональд трамп

внешняя политика

сша

администрация сша

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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Ставший новым американским президентом Дональд Трамп выбирает кандидатов на важнейшие посты в сфере внешней политики из сторонников идеи "Америка прежде всего", передает издание New York Times. Так, ключевые позиции займут сенатор Марко Рубио и конгрессмен Майкл Уолц. Оба политика, отметили авторы, ранее придерживались жесткой, отчасти неоконсервативной внешней политики, однако постепенно трансформировали свои идеи. "(Теперь) они говорят на языке идеи "Америка прежде всего" и лучше вписываются в часто непредсказуемое мировоззрение Трампа, в котором заключение сделок преобладает над идеологией", - подчеркнули в издании. Авторы статьи предупредили, что в результате команда Трампа, разрабатывающая политику государства на мировой арене, может состоять из его преданных сторонников, готовых отказаться от глобальных обязательств и сконцентрироваться на укреплении позиций Вашингтона.

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дональд трамп, внешняя политика, сша, администрация сша