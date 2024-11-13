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США попросили ЕС согласовать законодательство в области поставок СПГ - 13.11.2024, ПРАЙМ
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США попросили ЕС согласовать законодательство в области поставок СПГ
США попросили ЕС согласовать законодательство в области поставок СПГ - 13.11.2024, ПРАЙМ
США попросили ЕС согласовать законодательство в области поставок СПГ
Администрация президента США Джо Байдена обратилась к Евросоюзу с просьбой обеспечить согласование американского и европейского законодательств в области... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T13:50+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена обратилась к Евросоюзу с просьбой обеспечить согласование американского и европейского законодательств в области поставок СПГ, пишет агентство Рейтер со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении письмо. "Администрация президента Джо Байдена обратилась к Европейскому союзу с просьбой обеспечить, чтобы поставки сжиженного природного газа, отвечающие американским нормам по метану, автоматически соответствовали европейским стандартам импорта", - говорится в материале агентства. В письме, датируемым 28 октября, американские чиновники заявили, что понимают, что "процесс займет время". "Однако мы хотели бы начать обсуждение как можно скорее, чтобы обеспечить дальнейшие надежные и стабильные поставки природного газа из США в Европу", - приводит Рейтер выдержку из письма. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу заявила, что хочет обсудить с будущим президентом США Дональдом Трампом увеличение закупок сжиженного природного газа (СПГ) из США, чтобы заменить поставки из РФ. Ранее в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
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сша, ес, спг
Энергетика, США, ЕС, СПГ
13:50 13.11.2024
 
США попросили ЕС согласовать законодательство в области поставок СПГ

Reuters: США попросили ЕС согласовать законодательство в области поставок СПГ

CC BY-SA 2.0 / kees torn / EAGLE BRASILIA & BEAGLEСПГ
СПГ - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
CC BY-SA 2.0 / kees torn / EAGLE BRASILIA & BEAGLE
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена обратилась к Евросоюзу с просьбой обеспечить согласование американского и европейского законодательств в области поставок СПГ, пишет агентство Рейтер со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении письмо.
"Администрация президента Джо Байдена обратилась к Европейскому союзу с просьбой обеспечить, чтобы поставки сжиженного природного газа, отвечающие американским нормам по метану, автоматически соответствовали европейским стандартам импорта", - говорится в материале агентства.
В письме, датируемым 28 октября, американские чиновники заявили, что понимают, что "процесс займет время". "Однако мы хотели бы начать обсуждение как можно скорее, чтобы обеспечить дальнейшие надежные и стабильные поставки природного газа из США в Европу", - приводит Рейтер выдержку из письма.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу заявила, что хочет обсудить с будущим президентом США Дональдом Трампом увеличение закупок сжиженного природного газа (СПГ) из США, чтобы заменить поставки из РФ.
Ранее в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
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