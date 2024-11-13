https://1prime.ru/20241113/postavki-852790948.html

США попросили ЕС согласовать законодательство в области поставок СПГ

США попросили ЕС согласовать законодательство в области поставок СПГ - 13.11.2024, ПРАЙМ

США попросили ЕС согласовать законодательство в области поставок СПГ

Администрация президента США Джо Байдена обратилась к Евросоюзу с просьбой обеспечить согласование американского и европейского законодательств в области... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T13:50+0300

2024-11-13T13:50+0300

2024-11-13T13:50+0300

энергетика

сша

ес

спг

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/12/841401224_0:19:2955:1681_1920x0_80_0_0_fa659615b56e4acc2ce2afba9c9cb44f.jpg

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена обратилась к Евросоюзу с просьбой обеспечить согласование американского и европейского законодательств в области поставок СПГ, пишет агентство Рейтер со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении письмо. "Администрация президента Джо Байдена обратилась к Европейскому союзу с просьбой обеспечить, чтобы поставки сжиженного природного газа, отвечающие американским нормам по метану, автоматически соответствовали европейским стандартам импорта", - говорится в материале агентства. В письме, датируемым 28 октября, американские чиновники заявили, что понимают, что "процесс займет время". "Однако мы хотели бы начать обсуждение как можно скорее, чтобы обеспечить дальнейшие надежные и стабильные поставки природного газа из США в Европу", - приводит Рейтер выдержку из письма. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу заявила, что хочет обсудить с будущим президентом США Дональдом Трампом увеличение закупок сжиженного природного газа (СПГ) из США, чтобы заменить поставки из РФ. Ранее в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

https://1prime.ru/20241109/spg-852706985.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, ес, спг