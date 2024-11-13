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В Германии выразили надежду на общее будущее с российским бизнесом - 13.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Германии выразили надежду на общее будущее с российским бизнесом
В Германии выразили надежду на общее будущее с российским бизнесом - 13.11.2024, ПРАЙМ
В Германии выразили надежду на общее будущее с российским бизнесом
Немецкие и российские предприниматели надеются на улучшение возможностей для сотрудничества и хотят строить общее будущее, заявил глава консалтинговой компании... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T16:20+0300
2024-11-13T16:20+0300
экономика
германия
россия
предпринимательство
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Немецкие и российские предприниматели надеются на улучшение возможностей для сотрудничества и хотят строить общее будущее, заявил глава консалтинговой компании Schneider Group Ульф Шнайдер. "Возвращение к старым временам нереально. Многое изменилось. Обе стороны испытывают фрустрацию и разочарование. Об этом я вообще не хочу судить, но таково моё наблюдение. Однако я также говорю, что я тоже чувствую, что обе стороны, то есть русские и немцы, хотят и далее каким-то образом взаимодействовать. Когда я общаюсь с деловыми партнерами, коллегами или знакомыми на мероприятиях в России, а также в этой стране, всегда возникает желание, чтобы мы каким-то образом снова построили общее будущее", - сказал Шнайдер в интервью Berliner Zeitung. Он выразил благодарность представителям российской экономики за то, что они продолжают пытаться вовлекать западную экономику в сотрудничество несмотря на сложную политическую ситуацию. "Я утверждаю, что нить ещё не полностью перерезана", - считает Шнайдер. Он выразил надежду, что немецкому и российскому бизнесу удастся выработать видение будущего взаимодействия - например, по совместной торговле, а также культурному и научному обмену. В октябре посол РФ в Германии Сергей Нечаев выразил в сожаление в интервью журналисту Флавио фон Витцлебену, что в последние годы немецкая сторона разорвала большую часть сотрудничества с Россией, в том числе в экономической сфере, где у стран были крепкие взаимовыгодные связи. При этом он выразил надежду, что со временем отношения между Москвой и Берлином нормализуются.
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германия, россия, предпринимательство
Экономика, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, предпринимательство
16:20 13.11.2024
 
В Германии выразили надежду на общее будущее с российским бизнесом

Шнайдер: предприниматели из ФРГ и РФ еще надеются строить общее будущее

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Немецкие и российские предприниматели надеются на улучшение возможностей для сотрудничества и хотят строить общее будущее, заявил глава консалтинговой компании Schneider Group Ульф Шнайдер.
"Возвращение к старым временам нереально. Многое изменилось. Обе стороны испытывают фрустрацию и разочарование. Об этом я вообще не хочу судить, но таково моё наблюдение. Однако я также говорю, что я тоже чувствую, что обе стороны, то есть русские и немцы, хотят и далее каким-то образом взаимодействовать. Когда я общаюсь с деловыми партнерами, коллегами или знакомыми на мероприятиях в России, а также в этой стране, всегда возникает желание, чтобы мы каким-то образом снова построили общее будущее", - сказал Шнайдер в интервью Berliner Zeitung.
Он выразил благодарность представителям российской экономики за то, что они продолжают пытаться вовлекать западную экономику в сотрудничество несмотря на сложную политическую ситуацию.
"Я утверждаю, что нить ещё не полностью перерезана", - считает Шнайдер.
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15:56
Он выразил надежду, что немецкому и российскому бизнесу удастся выработать видение будущего взаимодействия - например, по совместной торговле, а также культурному и научному обмену.
В октябре посол РФ в Германии Сергей Нечаев выразил в сожаление в интервью журналисту Флавио фон Витцлебену, что в последние годы немецкая сторона разорвала большую часть сотрудничества с Россией, в том числе в экономической сфере, где у стран были крепкие взаимовыгодные связи. При этом он выразил надежду, что со временем отношения между Москвой и Берлином нормализуются.
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯРОССИЯпредпринимательство
 
 
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